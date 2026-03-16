CEO de Ford se sinceró y describió a las camionetas chinas como “animales totalmente diferentes”

Las camionetas eléctricas e híbridas chinas ya comienzan a ganar protagonismo en mercados donde históricamente han dominado marcas tradicionales. Incluso ejecutivos de grandes compañías del sector están probando estos vehículos para analizar cómo están cambiando la competencia.

Uno de ellos fue Jim Farley, director ejecutivo de Ford Motor Company, quien recientemente condujo dos pick-ups híbridas enchufables de origen chino durante una visita a Australia.

Tras probarlas durante varios días, el directivo compartió sus impresiones en declaraciones al medio especializado Drive, donde reconoció que estos modelos resultan competitivos, aunque los describió como vehículos muy distintos frente a las camionetas tradicionales diseñadas para trabajo pesado.

Nueva híbrida BYD Shark con la que la marca china quiere entrar al segmento de las pick-up. Foto: BYD Colombia

Las camionetas chinas que probó el CEO de Ford

Durante su paso por Australia, Farley manejó dos modelos que buscan competir dentro del segmento de pick-ups medianas electrificadas:



BYD Shark 6

GWM Cannon Alpha PHEV

Ambas camionetas forman parte de la nueva estrategia de fabricantes chinos como BYD y Great Wall Motor, que buscan entrar en un segmento dominado durante décadas por marcas japonesas y estadounidenses.



El propio Farley explicó que estos vehículos ofrecen una propuesta interesante, especialmente para compradores interesados en la electrificación.

Jim Farley habla sobre camionetas chinas Foto: AFP

“Son animales totalmente diferentes”

El CEO de Ford señaló que, aunque las pick-ups chinas tienen características llamativas, su comportamiento cambia cuando se comparan con camionetas diseñadas para tareas exigentes.

“Son diferentes. Como yo lo veo, son animales totalmente diferentes. La Shark es una camioneta, pero si le pones 500 kilos en la parte trasera, no es una Ranger, no es una Hilux”.

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La comparación hace referencia a dos de las camionetas más utilizadas para trabajo pesado en distintos mercados: la Ford Ranger y la Toyota Hilux.

Según explicó, esos modelos llevan décadas evolucionando en aspectos como la capacidad de carga, el remolque o la resistencia del chasis.

A pesar de marcar diferencias, Farley también reconoció que las camionetas chinas pueden resultar atractivas para otro tipo de clientes.

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En muchos mercados, una parte importante de los compradores utiliza este tipo de vehículos para actividades recreativas o de estilo de vida, más que para trabajo intensivo.

En ese escenario, las pick-ups híbridas enchufables pueden ofrecer una combinación de electrificación y versatilidad que resulta competitiva.

“Para alguien que no hace ese tipo de trabajo todos los días y quiere electrificación, es un producto bastante competitivo”, dijo Farley al medio Drive.

Sobre la GWM Cannon Alpha PHEV, el directivo también afirmó que se trata de un vehículo sólido dentro de su categoría.

Pese a su precio, que es el más alto de la lista de los más vendidos, la Toyota Hilux logró mantenerse dentro del top 5. Foto: Toyota Press

Ford mantiene su apuesta por camionetas de trabajo

Pese a los comentarios positivos, el ejecutivo dejó claro que, cuando se trata de labores exigentes, su preferencia sigue siendo una camioneta como la Ford Ranger. “Prefiero mucho más una Ranger para trabajo real. No hay competencia”.

El directivo explicó que marcas como Ford o Toyota cuentan con décadas de experiencia desarrollando camionetas diseñadas para soportar cargas elevadas, remolques pesados y uso intensivo.

Además, señaló que estos fabricantes han construido con el tiempo redes de accesorios y adaptaciones para trabajo especializado que todavía no tienen muchos competidores nuevos.