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Blu Radio  / Motor  / CEO de Ford se sinceró y describió a las camionetas chinas como “animales totalmente diferentes”

CEO de Ford se sinceró y describió a las camionetas chinas como “animales totalmente diferentes”

El ejecutivo dejó claro que, cuando se trata de labores exigentes, su preferencia sigue siendo una camioneta como la Ford Ranger.

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