Suspensión de decreto de emergencia económica reduce 10 % precios de la FLA en Antioquia

La Fábrica de Licores de Antioquia anunció que espera poder transferirle a los departamentos más de un billón de pesos por cuenta de los impuestos de consumo.

