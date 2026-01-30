Suspensión de decreto de emergencia económica reduce 10 % precios de la FLA en Antioquia

Luego de que la Corte Constitucional tomara la decisión de suspender el decreto de emergencia económica que había expedido por el Gobierno nacional, la Fábrica de Licores de Antioquia celebró que se pueda, “cuidar el modelo de rentas que impulsa el desarrollo social y destinar recursos para proyectos de salud y educación”.

La FLA destacó que con la suspensión, los departamentos podrían recibir hasta 1.1 billones de pesos provenientes del impuesto al consumo y a la vez se evitó que los precios de venta al consumidor pudieran incrementarse en más del 40 %, por lo que se espera unas utilidades en Antioquia que superan los 320.000 millones de pesos.

En diálogo con Blu Radio, el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos, confirmó que la decisión de la Corte Constitucional tiene repercusiones inmediatas en los precios de los productos que se fabrican en el departamento.

"De una vez, hacemos inmediato los efectos que trae eso, que es obviamente el primero en lo cobro del IVA, de manera que en el día de hoy ya podemos decir que muy seguramente en los diferentes canales nuestros productos aguardientes del pequeño remedio van a bajar en promedio un 10%", aseguró.



Hay que recordar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había indicado que con la emergencia económica las utilidades de la FLA se iban a reducir en 200.000 millones de pesos y que para poder suplir las necesidades del Gobierno nacional, la Fábrica de Licores tenía que aumentar sus ventas en cerca de 700.000 millones de pesos.

Por último, hay que mencionar que ya Esteban Ramos le había contado a Blu Radio que en enero no se había facturado ni una botella de las 3.7 millones que tenían proyectado vender este mes en Antioquia y los otros departamentos debido al decreto del Gobierno nacional.