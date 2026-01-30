Abren vacantes para conductores de tractocamiones en Antioquia y la Sabana de Bogotá

Si está buscando trabajo en este inicio de año y tiene experiencia en la conducción de tractocamiones, puede que aquí esté su oportunidad de volver a laborar. La compañía Essity, anteriormente conocida como Grupo Familia, anunció la apertura de 16 vacantes para conductores de tractocamiones para su red logística en Colombia. La convocatoria está dirigida a conductores con licencia C3 y busca responder al crecimiento de la operación nacional de la empresa, enfocada en el abastecimiento eficiente de productos esenciales.



¿A quiénes están dirigidas las vacantes?

Las oportunidades laborales están orientadas a conductores que cuenten con mínimo un año de experiencia en el manejo de vehículos articulados, aunque la compañía prefiere perfiles con dos años o más de trayectoria. Además, se requiere disponibilidad para realizar rutas nacionales, un factor clave para garantizar la cobertura logística de la empresa en distintas regiones del país.

Zonas de operación

Las vacantes se concentran principalmente en Antioquia, en municipios estratégicos como Medellín, Rionegro, Guarne, Girardota y zonas aledañas, donde Essity tiene una parte importante de su operación logística.

Adicionalmente, la empresa también habilitó cupos en la Sabana de Bogotá, específicamente en Cajicá, Zipaquirá y Chía, puntos clave para la distribución nacional de sus productos.



Salario y beneficios

Essity ofrece un paquete integral de compensación y beneficios para los conductores seleccionados. Entre los principales se destacan:



Salario competitivo

Primas extralegales

Bonificaciones por kilómetros recorridos

Incentivos por buenas prácticas de conducción

Pagos adicionales por jornadas extras

Celular corporativo con línea y datos

Beneficio de alimentación

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a estas vacantes pueden enviar su hoja de vida vía WhatsApp al número 313 263 3829. La convocatoria estará abierta durante los próximos meses, lo que amplía las posibilidades de participación para más aspirantes.

