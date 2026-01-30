En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Salió a la luz la última foto tomada por pasajera dentro del avión de Satena accidentado

Salió a la luz la última foto tomada por pasajera dentro del avión de Satena accidentado

La joven tomó la imagen minutos antes del despegue del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander, tragedia que dejó 15 personas muertas y conmocionó al país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad