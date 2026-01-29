Último audio del avión de Satena revela qué ocurrió antes del accidente en Norte de Santander

Con el avance de la investigación por el trágico accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander, en el que murieron 15 personas, salió a la luz el último audio de la aeronave de Satena que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

Las grabaciones, extraídas de las llamadas “cajas negras”, revelan los instantes finales de comunicación entre los pilotos y la torre de control, justo antes de que el avión desapareciera del radar.

El siniestro ocurrió en la tarde del miércoles 28 de enero, cuando el Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, se encontraba a tan solo cinco minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña.

Accidente de avión en Norte de Santander. Foto: EFE

La aeronave terminó precipitándose en el sector de Playa de Belén, específicamente en el Alto el Buey, zona rural de Curasica, en un área de difícil acceso que complicó las labores de rescate.



Último audio del avión de Satena accidentado

De acuerdo con la transcripción conocida, la última comunicación se dio cuando los tripulantes informaron a la torre de control de Cúcuta que estaban listos para iniciar el descenso.



“Cúcuta, aproximaciones Satena 8849 estaría listo descenso”, se escucha en el audio, a lo que la torre respondió autorizando la maniobra y entregando instrucciones de procedimiento, al no reportarse tránsito en la zona.

Este es el audio



Piloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descenso

Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descenso Torre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña.

Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña. Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción.

Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción. Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.

Minutos después de esa comunicación, el avión se perdió de los radares y se activaron los protocolos de búsqueda, que culminaron horas más tarde con la confirmación del accidente.



Las autoridades señalaron que este audio constituye una pieza fundamental para establecer qué ocurrió en los instantes finales del vuelo. “Ese elemento va a permitir seguramente fortalecer unas hipótesis y al final tiene que haber una conclusión de las causas de lo ocurrido”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Avances clave en la investigación del accidente aéreo

La Aeronáutica Civil confirmó que ya fueron hallados y asegurados los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina, conocidos como las “cajas negras”, lo que marca una nueva etapa en el proceso investigativo. Según explicó el director de la entidad, Luis Alfonso Chimenty, esta información será contrastada con la evidencia recopilada en la zona del impacto para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

Publicidad

“Contar con los grabadores de vuelo y de cabina nos permite avanzar en una etapa clave de la investigación. Ya tenemos una línea inicial de trabajo, que deberá ser validada con el análisis completo de datos y evidencias recolectadas en terreno”, indicó el funcionario.

Equipos especializados de la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos continúan en el sitio del siniestro, donde ya realizaron la primera caminata técnica para identificar restos de la aeronave, ubicar componentes relevantes y establecer una aproximación preliminar a la dinámica del impacto.