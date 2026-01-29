¿Qué causó el accidente de avión de Satena en Norte de Santander? Habla el gobernador

La tragedia aérea que enlutó al departamento de Norte de Santander sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades. En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador William Villamizar ofreció detalles sobre el siniestro de una aeronave de la empresa Satena, que dejó un saldo de 15 personas fallecidas en la región del Catatumbo.

El mandatario expresó su profundo dolor y tristeza por la pérdida de figuras prominentes de la región, entre ellos líderes políticos y profesionales de la salud.



Un vuelo comercial a minutos de su destino

El accidente ocurrió cuando la aeronave cubría la ruta comercial entre Cúcuta y Ocaña, un trayecto que el gobernador describió como un logro de gestión para mejorar la conectividad de la zona. Según Villamizar, el avión se encontraba a tan solo cinco minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña cuando se precipitó en el sector de la Playa de Belén, específicamente en el Alto el Buey, zona de Curasica.

A pesar del fuerte impacto, el gobernador confirmó que la avioneta no explotó al chocar contra el terreno.



Investigación y factores climáticos

Al ser consultado sobre las causas exactas, el gobernador fue enfático en que aún no existe un pronunciamiento oficial, ya que el caso está bajo la lupa de la Fiscalía y la Aeronáutica Civil. No obstante, destacó que el factor climático fue complejo el día del siniestro.

El Alto el Buey es una zona montañosa con presencia de torres de comunicación donde, según reportes, había poca visibilidad. De hecho, las condiciones eran tan adversas que los helicópteros de rescate no pudieron acceder al sitio, obligando a los campesinos de la zona a llegar por vía terrestre.



Luto regional y víctimas notables

Entre las 15 víctimas se encuentran los pilotos y varios ciudadanos destacados de Ocaña y el departamento. El gobernador lamentó la muerte del representante a la Cámara, Ciro Quintero, quien había sido uno de los gestores de la ruta aérea de Satena en la región.



Asimismo, se confirmó el fallecimiento de un candidato a la curul de paz, un exconcejal de Ocaña y su esposa, y el prestigioso neurocirujano Peñalosa, quien laboraba en el Hospital Emiro Quintero Cañizares junto a su esposa. El gobernador adelantó que se planea un homenaje especial para el médico y su labor en la institución pública.

