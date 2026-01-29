En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ¿Qué causó el accidente de avión de Satena en Norte de Santander? Habla el gobernador

¿Qué causó el accidente de avión de Satena en Norte de Santander? Habla el gobernador

El mandatario expresó su profundo dolor y tristeza por la pérdida de figuras prominentes de la región, entre ellos líderes políticos y profesionales de la salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad