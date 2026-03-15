Crisis humanitaria tras desplazamientos en Segovia podría llegar a otras zonas de Antioquia

La difícil situación de orden público por la que atravesó recientemente el Nordeste antioqueño podría escalar a otras zonas del departamento como destacaron desde la Gobernación en donde hicieron énfasis en que el conflicto armado podría trasladarse de Segovia a municipios cercanos como Remedios o Yondó.

Hay que recordar que la compleja situación comenzó el pasado 26 de febrero con el asesinato de tres personas de una misma familia en la vereda Jaguas, situación que provocó el desplazamiento de más de 270 personas que luego de 20 días no han podido regresar a sus viviendas debido a las amenazas latentes en la subregión.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que a pesar de que el Ejército Nacional hace presencia hace unos días en la zona rural de Segovia, el temor está en que el epicentro de las dispuestas disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo puedan trasladarse a otras zonas del departamento.

"El Ejército llegó, está en la zona, muy seguramente está haciendo una descubierta en el área, que va a hacer que el problema se nos desplace, o hacia Yondó o hacia el lado de Remedios o hacia el lado del Bajo Cauca, porque eso es lo que hacen esas estructuras. Cuando el Ejército aprieta en el territorio, eso tiene un efecto globo, ellos se desplazan", explicó el funcionario.



Ante la situación que podría ser un detonante para la seguridad del departamento de Antioquia, la Gobernación reiteró su pedido al Gobierno nacional de que se incrementen los operativos militares para poder arreciar la presencia ilegal en estas zonas de la región.

Por ahora las autoridades locales siguen atendiendo a las cerca de 300 personas que se encuentran desplazadas, a la vez que se espera que las Fuerzas Militares puedan mitigar las amenazas de expansión del conflicto al Bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueño.