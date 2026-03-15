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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Crisis humanitaria tras desplazamientos en Segovia podría llegar a otras zonas de Antioquia

Crisis humanitaria tras desplazamientos en Segovia podría llegar a otras zonas de Antioquia

Luego de 20 días del asesinato de tres miembros de una familia por un dron cargado con explosivos, aún hay cerca de 300 personas desplazadas.

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