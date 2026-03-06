En El Bagre verifican la presencia de personas desplazadas por combates en Segovia

Autoridades en el municipio de El Bagre verifican en zona rural la presencia de personas desplazadas por combates en Segovia. Aseguran que tienen un plan de contingencia para atender a víctimas.

El complejo panorama de orden público que se vive en zonas limítrofes entre el Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia sigue generando zozobra para las comunidades que huyen de enfrentamientos entre grupos armados como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Este es el caso que se registra desde hace varios días en el municipio de Segovia y que viene impactando localidades vecinas como Yondó y El Bagre con la llegada de habitantes desplazados.

Precisamente en esta última población las autoridades preparan una delegación para visitar en la mañana de este viernes el corregimiento de Puerto López y corroborar información sobre la llegada de este tipo de población.



Así lo confirmó el personero de esta localidad, Aldair Guzmán, quien destacó que existe un protocolo para la atención de estas personas a nivel local, departamental y nacional.

“La administración municipal como tal tiene eh un plan de contingencia que previamente se fue estudiado y valorado. La administración municipal como primer garante debe garantizar la atención de la familia en caso de que se hayan desplazado. Y así sucesivamente eh ya entraría en el marco de la subsidiariedad, la de gobernación de Antioquia y la unidad de víctimas”, indicó.

Según uno de los más recientes reportes del Ministerio Público en Segovia, ya había al menos 270 personas desplazadas en la vereda Arenales a los que se sumaron otros de la vereda Montefrío quienes emprendieron rumbo al casco urbano de este municipio del Nordestede Antioquia.

Uno de los hechos recientes que ha sido clave para el difícil panorama que hoy afronta la zona tiene que ver con el triple homicidio de miembros de una misma familia y en su propia vivienda tras la caída de un dron cargado con explosivos, al parecer propiedad de un grupo ilegal, en la vereda Jaguas.