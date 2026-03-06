En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En El Bagre verifican la presencia de personas desplazadas por combates en Segovia

En El Bagre verifican la presencia de personas desplazadas por combates en Segovia

Aseguran que tienen un plan de contingencia para atender a víctimas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad