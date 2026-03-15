¿Cómo se preparan las fórmulas vicepresidenciales? Sala de Prensa Blu, programa del 15 de marzo

Sala de Prensa del domingo 15 de marzo de 2026 analizó la coyuntura política, los escándalos de corrupción y los movimientos geopolíticos que marcan la agenda internacional, en un espacio de debate y contexto informativo para cerrar la semana. El programa forma parte del magazine dominical de análisis de actualidad de Blu Radio, enfocado en los temas más relevantes del país y del mundo.



Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol y Blu Radio , examinó el panorama electoral de 2026, las fórmulas vicepresidenciales y la depuración de candidaturas rumbo a la contienda presidencial.

, examinó el panorama electoral de 2026, las fórmulas vicepresidenciales y la depuración de candidaturas rumbo a la contienda presidencial. Johan Álvarez, integrante de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol , explicó los avances del escándalo de corrupción en la UNGRD y las implicaciones judiciales que enfrentan varios congresistas.

, explicó los avances del escándalo de corrupción en la UNGRD y las implicaciones judiciales que enfrentan varios congresistas. Ronald Rodríguez, investigador de la Universidad del Rosario y experto en Venezuela, analizó la relación bilateral con Colombia, el crecimiento del comercio y la dependencia energética entre ambos países.

y experto en Venezuela, analizó la relación bilateral con Colombia, el crecimiento del comercio y la dependencia energética entre ambos países. Margarita Cadavid, profesora de la Universidad Militar y especialista en Oriente Medio, detalló la escalada militar en la región, el programa nuclear de Irán y los intereses estratégicos de las potencias.

y especialista en Oriente Medio, detalló la escalada militar en la región, el programa nuclear de Irán y los intereses estratégicos de las potencias. Juan Camilo Merlano, periodista en Washington , informó sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba y la crisis económica que atraviesa la isla.

, informó sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba y la crisis económica que atraviesa la isla. Javier Garay, profesor y analista internacional, profundizó en la geopolítica de las relaciones Cuba-Estados Unidos y la presión diplomática del gobierno de Donald Trump.

profundizó en la geopolítica de las relaciones Cuba-Estados Unidos y la presión diplomática del gobierno de Donald Trump. Luis Carlos Rueda, periodista especializado en cine, comentó las expectativas de la 98ª edición de los Premios Óscar y las producciones favoritas de la temporada.