Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Blu Radio  / Nación  / Revelan video dentro del avión de Satena minutos antes de que se accidentara en Norte de Santander

Revelan video dentro del avión de Satena minutos antes de que se accidentara en Norte de Santander

Sale a la luz un video no antes visto de la cabina del avión de Satena minutos antes de accidentarse en el Catatumbo.

Revelan video dentro del avión de Satena minutos antes de que se accidentara en Norte de Santander
El video muestra cómo se encontraba el avión antes del incidente.
Foto: EFE y redes sociales
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

