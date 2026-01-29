Revelan video dentro del avión de Satena minutos antes de que se accidentara en Norte de Santander

Un nuevo video revelado en redes sociales se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación del trágico accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander, donde murieron 15 personas que viajaban en una aeronave que cubría la ruta comercial entre Cúcuta y Ocaña.

Las imágenes, grabadas minutos antes del siniestro, muestran el interior del avión y a algunos de los pasajeros, así como a los dos pilotos que estaban al mando de la aeronave.

El accidente se registró en la tarde del miércoles 28 de enero, cuando el avión se encontraba a tan solo cinco minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña.

Según información preliminar, la aeronave se precipitó en el sector conocido como Playa de Belén, específicamente en la zona rural de Alto el Buey, en el corregimiento de Curasica, una región de difícil acceso que complicó las labores iniciales de rescate y recuperación de cuerpos.



Accidente de avión en Norte de Santander. Foto: EFE

En el video, que rápidamente se hizo viral, se observa a cuatro de los pasajeros sentados en la cabina del Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, operado por la empresa Searca y vinculado a la aerolínea estatal Satena.

También se aprecia una toma desde la ventana, donde se ven las hélices en movimiento momentos antes del despegue, en lo que parecía ser un vuelo rutinario entre el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta y el municipio de Ocaña.

Este es el video inédito



Se conoce el último video del avión de #Satena antes de accidentarse en zona rural del Catatumbo y donde murieron 15 personas. Se desconocen los motivos del siniestro. #yacelacanto #noticias pic.twitter.com/vJfCe16vFO — Ya Celacanto (@YaCelacanto) January 28, 2026

Entre las 15 víctimas se encontraban los dos pilotos y varios ciudadanos reconocidos de Ocaña y del departamento de Norte de Santander, lo que generó una profunda conmoción en la región. Autoridades locales y departamentales decretaron días de duelo, mientras familiares y amigos exigen respuestas claras sobre las causas del siniestro.



Avances en la investigación del accidente aéreo

La Aeronáutica Civil confirmó en las últimas horas un avance clave en la investigación: fueron hallados y asegurados los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina, conocidos como las “cajas negras”, elementos fundamentales para reconstruir lo ocurrido en los últimos minutos antes del impacto.

“Contar con los grabadores de vuelo y de cabina nos permite avanzar en una etapa clave de la investigación. Ya tenemos una línea inicial de trabajo, que deberá ser validada con el análisis completo de datos y evidencias recolectadas en terreno”, explicó el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Chimenty.

De acuerdo con el reporte oficial, un equipo especializado de la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos permanece en el sitio del siniestro y ya culminó la primera caminata técnica de reconocimiento. En esta fase se realizó la identificación inicial de restos de la aeronave, la ubicación de elementos relevantes y una primera aproximación a la dinámica del impacto, información que será determinante para establecer las hipótesis técnicas.

Mientras avanzan las investigaciones, el video captado minutos antes del accidente se ha convertido en un testimonio visual que refleja la normalidad con la que transcurría el vuelo, antes de que ocurriera la tragedia aérea que hoy enluta a Norte de Santander y al país.