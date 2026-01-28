En vivo
Video muestra momento exacto del accidente que dejó siete hinchas sin vida en Rumanía

Video muestra momento exacto del accidente que dejó siete hinchas sin vida en Rumanía

Siete personas murieron en un accidente de tráfico cuando viajaban para asistir a un partido; un minibús chocó con un camión cisterna y dejó tres heridos.

La cámara de otro vehículo captó el accidente.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

