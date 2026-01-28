Video muestra momento exacto del accidente que dejó siete hinchas sin vida en Rumanía

Al menos siete personas, todas aficionados del club de fútbol Paok de Salónica (Grecia), murieron este martes en un accidente de tráfico registrado en el oeste de Rumanía, cuando se dirigían desde Grecia a Francia para presenciar el partido contra el Olympique Lyon francés que se disputará el jueves, informó la emisora Digi24.

Un minibús -en el que según la prensa griega viajaban los hinchas equipo heleno-, un automóvil y un camión-cisterna se vieron involucrados en el letal accidente que se produjo en la comarca de Timis, según las autoridades rumanas.

Las primeras investigaciones apuntan a que el minibús, en el que viajaban 10 personas -una más de las plazas previstas en el vehículo-, aceleró a la entrada de una circunvalación y chocó contra un camión cisterna, lo que provocó que el vehículo se colocara en dirección contraria y colisionara con otro camión.

Este es el video del accidente



🔴 | Mueren al menos siete aficionados del Paok de Salónica al colisionar contra un camión en Rumanía.



Los hinchas se dirigían en un minibús desde Grecia a Francia para presenciar el partido de la Europa League entre su equipo y el Olympique de Lyon. pic.twitter.com/11j40Cjala — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 28, 2026

Además de las víctimas mortales, tres personas sufrieron heridas de diversa consideración y fueron trasladadas a hospitales de la zona.

“El accidente involucró a varios vehículos, uno de ellos un camión-cisterna cargado de alcohol, pero,afortunadamente, no presentó fugas ni problemas particulares", declaró el jefe del Departamento de Emergencias, Raed Arafat.

Publicidad

"Se solicitaron helicópteros, que se pretendía enviar desde Arad y Caransebeș, pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron", añadió.

Varias ambulancias y un vehículo de bomberos acudieron al lugar de los hechos.