Revelan detalles técnicos y fotos inéditas del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) informó que, tras el siniestro donde murió el artista Yeison Jiménez y otros 5 integrantes de su equipo, los restos de la aeronave fueron asegurados para preservar la evidencia.

De acuerdo con el informe, “los restos de la aeronave fueron custodiados y asegurados para prevenir cualquier ingreso de personal ajeno”, en coordinación con las autoridades policiales y municipales. La aeronave fue inspeccionada en el sitio del accidente los días 10, 11 y 12 de enero de 2026, logrando identificar todas sus secciones y componentes.

La autoridad descartó fallas estructurales en vuelo al señalar que “la inspección de los restos encontró e identificó todas las secciones y componentes de la aeronave descartando cualquier rompimiento estructural en vuelo”.

Alas y superficies de control

El informe técnico estableció que el ala izquierda presentó la mayor afectación por el fuego, con pérdida significativa de masa estructural. La DIACC detalló que el daño se extendió desde la estación 303 hasta las estaciones 182.0 delantera y 205 trasera, dejando visible solo una pequeña porción estructural hacia la punta del ala. En esta sección, el tanque de combustible quedó expuesto y no fue posible determinar la posición del flap debido a la destrucción causada por el fuego.

Por su parte, el ala derecha también evidenció afectación significativa por el fuego desde la raíz hasta la sección de carenaje del motor, además de deformaciones estructurales por impacto. Según el documento, se registraron daños en el borde de ataque a la altura de la estación 160.50, producto de la colisión contra una estaca perimetral de cultivo. No obstante, al inspeccionar los controles de vuelo, la DIACC indicó que “se verificó integridad en el sistema de guayas del timón en cabina hacia el alerón y flaps”.

Motores

Respecto al motor izquierdo, este fue hallado dentro del conglomerado de restos, unido a la estructura del ala y apoyado sobre el cárter de aceite, con deformaciones. El informe señala afectación por fuego en la sección del cárter de aceite y accesorios, aunque el cárter superior no evidenció fracturas ni fugas de aceite y los seis cilindros se encontraban instalados con sus respectivas bujías y arneses eléctricos.

En cuanto al motor derecho, también se encontró unido a la estructura alar, con afectación significativa por fuego en la sección superior. La hélice izquierda se encontró desprendida del flange del motor izquierdo y ubicada debajo de la estructura del ala izquierda, con afectación por hollín y fuego en un 45 %.

El spinner y las cuatro palas estaban instaladas; sin embargo, las palas 3 y 4 presentaban daño por fuego, mientras que las palas 1 y 4 no evidenciaron deformación significativa.

El empenaje presentó una alta afectación por el fuego, estimada en un 90 %. Tanto los estabilizadores horizontales como el vertical permanecían unidos estructuralmente al fuselaje de cola.

Fuselaje y cabina

El fuselaje, tanto en la cabina de pasajeros como en la cabina de mando, resultó severamente afectado por el fuego, concentrándose allí las mayores temperaturas del incendio. “No fue posible obtener evidencias en relación con la identificación de instrumentos de vuelo y palancas de mando debido a la alta destrucción que se generó por el fuego”, indicó la DIACC.



Registradores de vuelo

Finalmente, la DIACC aclaró que la aeronave no contaba con registradores de vuelo, precisando que “la normatividad aplicable no exigía su instalación”. No obstante, la autoridad anunció que continuará con una inspección detallada de los restos.