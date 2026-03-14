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Blu Radio  / Deportes  / Grandes Premios de F1 de Arabia Saudita y Baréin anulados por la guerra, anuncia la FIA

Grandes Premios de F1 de Arabia Saudita y Baréin anulados por la guerra, anuncia la FIA

El Gran Premio de Baréin estaba previsto el próximo 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudí iba a tener lugar en Yeda el 19 de ese mes.

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