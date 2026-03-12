Llega el GP de China 2026: programación, horarios y dónde ver la Fórmula 1 EN VIVO

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de China, que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái.

La carrera llega después del inicio de temporada en Australia, donde George Russell lideró un doblete de Mercedes, seguido por el joven Kimi Antonelli.

El fin de semana en Shanghái también tendrá un ingrediente adicional: será la primera carrera sprint de la temporada, lo que modifica el formato habitual del campeonato.



¿Cuáles son los horarios del GP de China 2026 en Colombia?

Para los aficionados que siguen la Fórmula 1 en Colombia, estas son las horas de cada sesión del fin de semana (hora de Bogotá):



Jueves 12 de marzo: Prácticas libres 1: 10:30 p. m.

Viernes 13 de marzo: Clasificación sprint: 2:30 a. m. - Carrera sprint: 10:00 p. m.

Sábado 14 de marzo: Clasificación para la carrera: 2:00 a. m.

Domingo 15 de marzo: Carrera del GP de China: 2:00 a. m.

El Gran Premio se disputará a 56 vueltas en el circuito chino, mientras que la carrera sprint tendrá 19 vueltas.

Circuito del GP de China de Fórmula 1 Foto: AFP

¿Dónde ver la Fórmula 1 EN VIVO en Colombia?

Los seguidores de la Fórmula 1 podrán ver el Gran Premio de China 2026 en vivo a través de:



ESPN

Disney+

F1 TV

Estas plataformas transmitirán todas las sesiones del fin de semana, incluidas la clasificación sprint y la carrera del domingo.



¿Por qué el circuito de Shanghái es diferente para los equipos?

El Circuito Internacional de Shanghái tiene características distintas al trazado que abrió la temporada en Gran Premio de Australia, disputado en Melbourne.



El circuito chino combina una de las rectas más largas del calendario con sectores de curvas encadenadas que exigen equilibrio aerodinámico.

Además, en 2026 los monoplazas cuentan con una nueva configuración de potencia que reparte 50 % entre motor convencional y energía eléctrica, lo que obliga a los equipos a gestionar con precisión el uso de batería y la recuperación de energía.

El reto será mayor porque el formato sprint deja solo una sesión de entrenamientos antes de la clasificación.

Lando Norris en el GP de China 2024 Foto: AFP

¿Cómo llegan los favoritos al GP de China?

El inicio del campeonato dejó varios resultados inesperados.



George Russell ganó en Australia con Mercedes.

Los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron detrás.

El campeón defensor Lando Norris solo pudo ser quinto con McLaren.

Mientras tanto, Max Verstappen terminó sexto tras un complicado fin de semana con Red Bull Racing.

También generó atención el debut del nuevo equipo Cadillac F1 Team, que logró terminar su primera carrera con el mexicano Sergio Pérez en la posición 16.