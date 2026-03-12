Llega el GP de China 2026: programación, horarios y dónde ver la Fórmula 1 EN VIVO

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de China, que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái.
La carrera llega después del inicio de temporada en Australia, donde George Russell lideró un doblete de Mercedes, seguido por el joven Kimi Antonelli.
El fin de semana en Shanghái también tendrá un ingrediente adicional: será la primera carrera sprint de la temporada, lo que modifica el formato habitual del campeonato.
Para los aficionados que siguen la Fórmula 1 en Colombia, estas son las horas de cada sesión del fin de semana (hora de Bogotá):
El Gran Premio se disputará a 56 vueltas en el circuito chino, mientras que la carrera sprint tendrá 19 vueltas.
Los seguidores de la Fórmula 1 podrán ver el Gran Premio de China 2026 en vivo a través de:
Estas plataformas transmitirán todas las sesiones del fin de semana, incluidas la clasificación sprint y la carrera del domingo.
El Circuito Internacional de Shanghái tiene características distintas al trazado que abrió la temporada en Gran Premio de Australia, disputado en Melbourne.
El circuito chino combina una de las rectas más largas del calendario con sectores de curvas encadenadas que exigen equilibrio aerodinámico.
Además, en 2026 los monoplazas cuentan con una nueva configuración de potencia que reparte 50 % entre motor convencional y energía eléctrica, lo que obliga a los equipos a gestionar con precisión el uso de batería y la recuperación de energía.
El reto será mayor porque el formato sprint deja solo una sesión de entrenamientos antes de la clasificación.
Publicidad
El inicio del campeonato dejó varios resultados inesperados.
También generó atención el debut del nuevo equipo Cadillac F1 Team, que logró terminar su primera carrera con el mexicano Sergio Pérez en la posición 16.