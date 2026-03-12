Maurice Armitage declina su aspiración presidencial

El exalcalde de Cali Maurice Armitage declinó su aspiración presidencial en las últimas horas. Armitage había dicho en un principio que se presentaría a la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras rechazar una invitación que le hizo Claudia López en la que le pedía unirse a la consulta de las soluciones.

Sin embargo en las últimas horas Armitage declinó su aspiración y dijo que había que depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia, para no fragmentar los votos.

“Considero que todas las postulaciones son legítimas y demuestran que tenemos una democracia sana, pero también que las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás”, dijo Armitage.

Ademásm dijo que puede seguir aportándole a la sociedad como empresario.



“He dedicado gran parte de mi vida a valorar al ser humano y a distribuir el ingreso para consolidar empresas productivas y sostenibles. Ese es mi legado y seguiré practicándolo y promoviéndolo”, agregó Armitage.