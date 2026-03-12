En vivo
Maurice Armitage declina su aspiración presidencial

El exalcalde de Cali dijo que hay que depurar el número de candidatos.

