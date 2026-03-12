En vivo
Pacífico  / "No le pagamos 50 millones para que se la pase grabando vídeos": Sec. de Salud del Valle a diputado

"No le pagamos 50 millones para que se la pase grabando vídeos": Sec. de Salud del Valle a diputado

El diputado cuestionó a la funcionaria el reporte financiero del sistema de Salud que estaba presentando, asegurando que solo estaría culpando al Gobierno nacional por la falta de pagos.

Discusión entre secretaria de Salud departamental y diputado del Valle.
Foto: Asamblea Departamental del Valle del Cauca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

