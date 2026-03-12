"No le pagamos 50 millones para que se la pase grabando vídeos": Sec. de Salud del Valle a diputado

Un encontronazo entre la secretaria de salud del Valle, María Cristina Lesmes y el diputado Esteban Oliveros ocurrió en medio del más reciente debate de control político que se le hacía a la funcionaria en la Asamblea Departamental, hablando de la crisis del sistema de salud.

Ahí el diputado le cuestionó a Lesmes el reporte financiero que entregaba, asegurando que no estaba reconociendo su responsabilidad en la situación, pues solo estaría culpando al gobierno nacional por la falta de pagos.

"Le voy a decir cuánta plata ha tenido usted, en el 2016: 472 mil millones, en el 2017: 501 mil millones de pesos, 2018: 518.000 millones, 2019: 570 mil millones, 2020: 768 mil millones de pesos, 2021: 674 mil millones. 2022 645 mil, y el año pasado cerró con 722.000 millones de pesos. Plata ha tenido, yo quiero que le rinda cuentas al Valle del Cauca en este momento y deje de echarle la culpa al gobierno nacional", sostuvo Oliveros.

Como respuesta a Oliveros, la secretaria de Salud señaló que ella en su reporte sí detalló los pagos recibidos desde el gobierno nacional, y que los cuestionamientos del diputado nacen de no haber leído el informe completo.



"Cuentos los suyos, a mí me respeta. Que usted no se haya leído esta respuesta para hacer preguntas con respecto a lo que me citaron, usted lo explicará los vallecaucanos. No le pagamos 50 millones de pesos para que se la pase grabando vídeos y para revisar dos documentos que sí se ha revisado el ASIS. Además tiene cinco salarios mínimos para contratar quien le ayude a interpretar el ASIS, porque no lo sabe leer. Yo no miento, a mí me respeta. Yo no digo sino verdades sustentadas y soportadas y aprenda a leer estadísticas o algunas palabras de salud", fue la respuesta de la secretaria Lesmes.

Tras este momento de tensión, la presidente de la Asamblea retomó el control de la plenaria, dándole la palabra a otros diputados, concluyendo la discusión hablando de posibles escenarios para superar la crisis.