Tolima y Santa Fe no jugarán por Libertadores y Sudamericana luego de terremoto

La Conmebol oficializó la suspensión de los partidos en Colombia de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana que estaban programados para esta semana. Deportes Tolima e Independiente Santa Fe no jugarán esta semana por los torneos internacionales por el terremoto que afectó a varias ciudades del país.

"En estos momentos tan difíciles, la Conmebol hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos", se lee en el comunicado del ente del fútbol sudamericano.



¿Cuáles eran los partidos?

El conjunto pijao recibía en Ibagué a Independiente del Valle por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores este martes, 11 de agosto, en el estadio Manuel Murillo Toro. Por otro lado, el conjunto cardenal iba a oficiar de local contra River plate en la fase de octavos de Copa Sudamericana en el estadio El Campín de Bogotá el miércoles 12 de agosto.

Pese a que las autoridades locales ya habían inspeccionado los respectivos escenarios deportivos, sin encontrar afectaciones en sus estructuras por el movimiento telúrico, la Conmebol decidió suspender estos compromisos.

Por el momento no se ha establecido cuándo se volverán a reprogramar estos partidos internacionales, por lo que se deberá esperar un pronunciamiento oficial de la Conmebol para conocer la nueva fecha.



La decisión de suspender estos duelos internacionales se suman a la tomada por Dimayor de no jugar esta semana ninguna competencia del fútbol profesional colombiano.

De esta manera, las autoridades y la atención del país está en rescatar a las personas atrapadas en los escombros, ayudar a despejar vías y socorrer a quienes más lo necesiten en estos momentos luego del temblor que tuvo como epicentro San José Del Palmar en Chocó, con una magnitud de 7.4 a las 7:34 de la mañana de este lunes.