Encuentran caja negra del avión de Satena accidentado en Norte de Santander

Las autoridades confirmaronun avance clave en la investigación del accidente aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, luego de que fueran hallados y asegurados los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina —conocidos como las “cajas negras”— del avión de Satena que se precipitó en zona rural de Norte de Santander.

El anuncio fue hecho por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, que señalaron que tanto el Flight Data Recorder (FDR) como el Cockpit Voice Recorder (CVR), además de la baliza de emergencia, ya se encuentran bajo custodia oficial, lo que permitirá avanzar en una fase determinante de la investigación técnica del siniestro.

“Contar con los grabadores de vuelo y de cabina nos permite avanzar en una etapa clave de la investigación. Ya tenemos una línea inicial de trabajo, que deberá ser validada con el análisis completo de datos y evidencias recolectadas en terreno”, explicó el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Chimenty.

Accidente de avión en Norte de Santander. Foto: EFE

De acuerdo con el reporte oficial, un equipo especializado de la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos se encuentra en el sitio del siniestro y ya culminó la primera caminata técnica de reconocimiento. En esta etapa se realizó la identificación inicial de restos, la ubicación de elementos relevantes y una primera aproximación a la dinámica del impacto, información que servirá como base para la construcción de hipótesis técnicas.



Entre tanto, desde la madrugada de este miércoles, los 15 cuerpos recuperados en el lugar del accidente fueron trasladados a la ciudad de Cúcuta, donde continúan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes, en coordinación con los organismos forenses y las entidades judiciales.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el Gobierno está actuando con total responsabilidad institucional. “Nuestra prioridad es que esta investigación se adelante con absoluto rigor técnico, sin especulaciones y con respeto por las víctimas y sus familias. Como Gobierno, garantizamos que cada avance será comunicado de manera oportuna y únicamente por los canales oficiales”, afirmó.

La Aeronáutica Civil también advirtió que la escena del siniestro presenta alteraciones derivadas del acceso de personas al lugar antes del cierre total del área, situación que ya fue identificada y está siendo considerada dentro del análisis técnico del caso, como parte del contexto que rodea la recolección de evidencias.

Las labores de investigación continuarán en función de las condiciones geográficas, de seguridad y de conectividad de la zona donde ocurrió el accidente, priorizando siempre la integridad de los equipos técnicos desplazados y el cumplimiento de los protocolos internacionales que rigen este tipo de procesos.