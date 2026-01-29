Habla presidente de Satena y revela nuevos detalles del accidente de avión en Norte de Santander

El presidente de Satena, Óscar Zuluaga, entregó este jueves nuevas declaraciones sobre el accidente aéreo ocurrido en el Catatumbo, Norte de Santander, que dejó al menos 15 personas fallecidas, entre ellas el representante a la Cámara por la curul de paz, Diógenes Quintero.

Durante una rueda de prensa, el directivo aseguró que, hasta el momento, no existen indicios de presiones externas, fallas operativas ni problemas asociados a la fatiga de la tripulación.

Zuluaga comenzó enviando un mensaje de tranquilidad a los usuarios y a las comunidades que dependen de la aerolínea estatal. “Satena seguirá volando, seguirá cumpliendo sus itinerarios como los tiene programados y continuará llevando conectividad a las regiones más apartadas del país”, afirmó, destacando que la compañía mantiene sus operaciones normales pese al siniestro.

Uno de los temas centrales abordados en la conferencia fue la posibilidad de que la fatiga del piloto hubiera influido en el accidente, dado que la aeronave cubría una ruta exigente con múltiples aterrizajes entre Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú.



Accidente de avión en Norte de Santander. Foto: EFE

Frente a esto, voceros técnicos de la compañía explicaron que, de acuerdo con el Reglamento Aeronáutico Colombiano, las tripulaciones pueden volar hasta ocho horas diarias y cumplir hasta 12 horas y media de servicio. En este caso, el vuelo tenía una duración aproximada de cuatro horas y media, por lo que no superaba los límites permitidos.

“El piloto tenía más de 10.000 horas de vuelo y una experiencia superior a los 20 años, mientras que el copiloto contaba con más de 7.000 horas de vuelo. No hay ningún elemento que permita inferir que hubo fatiga o presión externa en la operación”, aseguró Zuluaga.

Otro de los interrogantes planteados por los periodistas estuvo relacionado con el contexto de orden público en la región del Catatumbo, una zona históricamente afectada por el conflicto armado. Frente a esto, el presidente de Satena señaló que, hasta el momento, no existe información que indique la intervención de factores externos o de seguridad en el accidente. “La comunicación entre la tripulación y el control de tráfico aéreo fue normal, sin ningún tipo de alerta o presión”, dijo, agregando que será la Aeronáutica Civil la encargada de establecer las causas definitivas del siniestro.

Zuluaga también respondió a cuestionamientos sobre posibles presiones económicas para mantener los vuelos a pesar de condiciones adversas. En ese sentido, fue enfático en afirmar que los estándares de seguridad de Satena y de la empresa operadora CEARCA son altos y que no se evidenció ninguna situación que comprometiera la seguridad de la operación. “No había hipótesis sobre mal tiempo ni sobre condiciones externas que afectaran el vuelo”, indicó.

Mientras avanzan las investigaciones oficiales, la aerolínea reiteró su compromiso con la seguridad aérea y con la conectividad de regiones apartadas como el Catatumbo, donde Satena cumple un papel clave en el transporte de pasajeros y en la integración territorial.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las causas del accidente ocurrido en jurisdicción de Playa de Belén, Norte de Santander, un hecho que ha generado conmoción nacional y que enluta al país por la pérdida de varias vidas, entre ellas líderes políticos y sociales de la región.