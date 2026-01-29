En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Habla presidente de Satena y revela nuevos detalles del accidente de avión en Norte de Santander

Habla presidente de Satena y revela nuevos detalles del accidente de avión en Norte de Santander

El presidente de Satena habló sobre el accidente en el Catatumbo y reveló si fue o no por la fatiga del piloto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad