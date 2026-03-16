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Blu Radio  / Entretenimiento  / Mike Bahía reversiona un éxito de hace una década con el toque de su universo

Mike Bahía reversiona un éxito de hace una década con el toque de su universo

El vallecaucano le da un toque más personal a esta canción con su esencia como artista y bajo su sello musical.

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