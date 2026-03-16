Mike Bahía reversiona un éxito de hace una década con el toque de su universo

Escrita por Poeta Callejero y de hace una década, “Bonita Bonita” ha sido desde canciones que nacen para volverse históricas para viajar por generaciones y alcanzar público de todo tiempo, más cuando se hace una reversión de ella para potenciarse aún más en el mercado.

Así le ha pasado a esta canción y, ahora, gracias a Mike Bahía reconectando con el público colombiano en una nueva versión de esta, con el toque del universo musical del vallecaucano y el sabor de esta zona del país para darle aún más profundidad a la letra.

Una canción escrita hace más de una década por el dominicano Poeta Callejero, volvió a tomar fuerza a comienzos de 2026 gracias a una versión creada con inteligencia artificial que transformó el tema en un blues romántico. Esta reinterpretación comenzó a circular en redes sociales y rápidamente despertó conversación y curiosidad entre los usuarios.

El tema llamó la atención del artista colombiano Mike Bahía, quien decidió llevar la canción a su propio universo musical. En esta nueva versión, el cantante la reinterpreta desde una mirada más íntima, manteniendo la esencia romántica que ha caracterizado gran parte de su carrera.



Ahora, Mike Bahía presenta el video oficial de “Bonita Bonita”, grabado en Miami bajo la dirección de Smalldy. La pieza audiovisual acompaña la atmósfera íntima y sentimental de la canción, apostando por una narrativa sencilla que permite que la música y la emoción sean las protagonistas.