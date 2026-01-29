Abogada de Laura Sarabia rechaza acusaciones del presidente Petro por interventores de la Supersalud

La polémica por los nombramientos de interventores en la Superintendencia Nacional de Salud volvió al centro del debate político luego de que el presidente Gustavo Petro señalara públicamente a Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, por una presunta entrega de hojas de vida relacionadas con ese proceso. Las declaraciones fueron hechas durante dos discursos del mandatario, uno en el Hospital San Juan de Dios y otro en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño.

Según el presidente, habría sido “engañado” en la designación de interventores, a quienes acusó de haber hecho “un business” durante la intervención al sistema de salud. En ese contexto, mencionó a Sarabia como responsable de unas hojas de vida que, aseguró, no provenían de él.



Defensa niega cualquier responsabilidad de Laura Sarabia

En entrevista con Recap Blu, la abogada Lina Sandoval, apoderada de Laura Sarabia, negó de manera categórica que su clienta haya tenido injerencia en esos nombramientos. “No existe ningún fundamento. Los chats, los videos y los elementos que corroboran que Laura no tuvo ninguna injerencia en la designación de los interventores existen y ya están en manos de las autoridades”, afirmó.

Sandoval explicó que estos hechos hacen parte de un proceso de desinformación que actualmente investiga la Fiscalía General de la Nación, en el cual Sarabia figura como víctima. “Estamos hablando de aproximadamente 33 procesos de desinformación en su contra”, señaló.



Solicitud para que el presidente declare ante la Fiscalía

La defensa envió una carta a la Fiscalía solicitando que el presidente Petro rinda declaración jurada sobre sus afirmaciones. Para Sandoval, es clave que lo dicho en escenarios públicos sea trasladado al ámbito judicial. “La labor del abogado es que las versiones y declaraciones queden consignadas en los escenarios judiciales adecuados”, sostuvo, al tiempo que pidió que se establezca “qué información tiene el presidente y quién se la suministró”.



Reunión en el despacho presidencial y circular del Dapre

La abogada también hizo referencia a una reunión realizada el 30 de octubre de 2024 en el despacho presidencial, en la que habrían participado el entonces superintendente Luis Carlos Leal y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Tenemos la certeza de que en esa reunión quedó claro que la doctora Laura Sarabia no tuvo nada que ver con la designación de los interventores”, afirmó.

Además, recordó una circular emitida por Sarabia el 4 de junio de 2024 cuando dirigía el Dapre, en la que se instaba a prevenir intermediaciones indebidas. En palabras del documento: “Crear mecanismos de confirmación respecto a las gestiones adelantadas o instruidas, con el objetivo de prevenir esquemas de intermediación”.



Denuncia por violencia política contra la mujer

Finalmente, Sandoval explicó que la denuncia interpuesta es por violencia política contra la mujer, una forma de violencia de género. “Hay una construcción de narrativas sin evidencia que buscan entorpecer su labor como mujer en la política”, concluyó.



La defensa reiteró que Sarabia “está tranquila” y a la espera de que la Fiscalía avance en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Escuche la entrevista completa acá: