Abogada de Laura Sarabia rechaza acusaciones del presidente Petro por interventores de la Supersalud

Abogada de Laura Sarabia rechaza acusaciones del presidente Petro por interventores de la Supersalud

En entrevista con Recap Blu, la abogada Lina Sandoval, apoderada de Laura Sarabia, negó de manera categórica que su clienta haya tenido injerencia en esos nombramientos.

