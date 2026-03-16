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“Amanecimos con arremetida de amigos de Petro”: gobernador Rendón por toma indígena en La Alpujarra

La toma indígena en La Alpujarra paraliza el centro administrativo de Medellín. El gobernador Andrés Julián Rendón denuncia presiones políticas y condiciona el diálogo al levantamiento del bloqueo.

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