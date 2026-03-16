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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Al menos 500 indígenas protestan y bloquean acceso al Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín

Al menos 500 indígenas protestan y bloquean acceso al Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín

La Organización Indígena de Antioquia indica que son 2.000 personas las que se movilizan a la capital antioqueña.

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