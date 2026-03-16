Al menos 500 indígenas protestan y bloquean acceso al Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín

Indígenas bloquean la entrada al centro administrativo La Alpujarra exigiendo la presencia del gobernador Andrés Julián Rendón, ante lo que consideran dos años sin diálogo directo con el ente departamental. La Organización Indígena de Antioquia indica que son 2.000 personas las que se movilizan a la capital antioqueña.

Deste temprano en la mañana fue bloqueado el ingreso a todo lo que comprende el centro administrativo La Alpujarra, en Medellín, por la protesta que adelantan comunidades indígenas que desde la noche de este domingo han llegado al sitio para exigir soluciones en diversas problemáticas. Se estima que hay más de 500 indígenas en el sitio.

Aunque hubo cierre en la glorieta de La Alpujarra, sentido occidente - oriente, debido a esta vmanifestación ciudadanam, las autoridades reportaron que ya está habilitada la vía.

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Las afectaciones se dan no solo en el ingreso a la Gobernación de Antioquia, sino también el Palacio de Justicia, la Alcaldía de Medellín, la Asamblea, el Concejo y hasta la Personería Distrital, donde se encuentran a las afueras los funcionarios que no han podido iniciar su jornada laboral por los bloqueos. También el edificio aledaño, Plaza de la Libertad, está sugiriendo a los funcionarios no hacer presencia en el sitio, por seguridad, ante la masiva manifestación.

Sobre las razones, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) informó que más de 2.000 hombres y mujeres indígenas de distintos territorios del departamento se movilizan hacia Medellín en el marco de “una Minga por la vida, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas”.

La movilización reúne a comunidades Embera Eyábida, Embera Dóbida, Embera Chamí, Guna Dule y Senú, quienes señalan que tras más de dos años de gobierno departamental no ha sido posible establecer un diálogo directo con el gobernador Andrés Julián Rendón.

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Según indicaron en un documento, el objetivo central de la minga es exigir la instalación de un espacio real y efectivo de diálogo político entre el Gobierno Departamental y las autoridades indígenas, para avanzar “en soluciones estructurales relacionadas con derechos económicos, sociales, políticos, culturales y territoriales”.

Las comunidades también expresan preocupaciones frente a problemáticas en salud, educación, protección del territorio, seguridad alimentaria, atención a la niñez y protección de líderes y lideresas.

La OIA señaló que la movilización se desarrolla de manera pacífica y “como ejercicio del derecho a la participación y movilización social, y pidió al gobernador abrir un diálogo directo con las autoridades indígenas”.