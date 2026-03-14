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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Molestia en movimientos indígenas en Barranquilla tras denuncias de pérdida de votos en escrutinios

Molestia en movimientos indígenas en Barranquilla tras denuncias de pérdida de votos en escrutinios

Aseguran desde Barranquilla que lo que está ocurriendo en este lugar y en otras zonas del país es un acto de “discriminación indirecta”.

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