Molestia en movimientos indígenas en Barranquilla tras denuncias de pérdida de votos en escrutinios

La aparición de hasta 300 tarjetones de más en varias mesas de votación es una irregularidad que no solo está llevando a la destrucción masiva de votos al azar durante los escrutinios, sino que está afectando a partidos como el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Aico, que denuncia la anulación de más de 70.000 sufragios que tenía a su favor en Barranquilla, Bucaramanga y varios municipios del Valle del Cauca.

El inconformismo lo manifestó inicialmente Rafael Esguerra, representante jurídico del partido Aico, durante los escrutinios que se realizan en el centro de eventos Puerta de Oro en Barranquilla. Aseguró que lo que está ocurriendo en este lugar y en otras zonas del país es un acto de “discriminación indirecta”, pues afirma que están siendo castigados junto a la circunscripción nacional, siendo que ellos son una circunscripción especial.

Si bien la ley obliga a hacer un nuevo conteo y a destruir los votos en exceso cada vez que el número de sufragios supere la cantidad de votantes por mesa, el abogado Esguerra sostiene que la circunscripción indígena merece un tratamiento especial.

“Hoy se están metiendo en la misma bolsa dos circunscripciones totalmente distintas, la nacional y la especial indígena. Los votos de la circunscripción indígena no afectan ni el umbral ni la cifra repartidora. Es decir, ni le suman ni le restan votos a la circunscripción nacional. Se están destruyendo también nuestros votos, castigando a una minoría política por un problema que no nos corresponde, ya que el problema viene de las mesas”, declaró.



El abogado insiste en que la falta de capacitación de los jurados puede ser una de las causas por las que se están dando estas irregularidades.

Lo cierto es que estas inconsistencias, como votos que superan el número de votantes inscritos por mesa, motivaron a la Procuraduría a abrir una investigación en contra de cuatro jurados de votación en Barranquilla que, pese a no estar vinculados a ninguna entidad pública, están siendo procesados como funcionarios públicos, pues su labor como jurado los convirtió en servidor del Estado por un día.



Más molestias

Otro de los que habló del tema fue el candidato al Senado Rubén Marino, del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), quien sostuvo que solo en Barranquilla le anularon cerca de 12.000 votos.

“En Barranquilla saqué algo más de 9.000 votos y me anularon 12.000, me anularon más de los que registraron buenos y nadie responde”, dijo Marino.

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“El problema no es solamente una candidatura. Aquí estamos hablando de la representación política de las comunidades indígenas, una minoría que durante años ha sido excluida y que hoy ve cómo su votación está siendo afectada en medio del proceso electoral”, agregó.

Para Marino, lo más preocupante es la ausencia de respuestas por parte de las autoridades responsables de garantizar la transparencia del proceso electoral.

“No hay una explicación del registrador, no hay respuesta de los organismos de control. Estamos hablando de decenas de miles de votos de ciudadanos que confiaron en este proyecto político y que hoy no aparecen reflejados en los resultados”, indicó.

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El candidato insistió en que lo que está en juego no es únicamente una aspiración electoral, sino la posibilidad de que las comunidades indígenas cuenten con una representación real en el Congreso.