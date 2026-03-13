Robaron tres computadores usados para el escrutinio de votos de un pabellón de Corferias

La Registraduría denunció el robo de tres computadores portátiles del pabellón 8 de Corferias en Bogotá donde se avanza con el escrutinio de las votaciones al Congreso y las consultas presidenciales.

Los equipos eran de la subcomisión escrutadora correspondiente a Suba Tibabuyes.

“De los equipos hurtados, dos son de uso personal de los jueces de la República que integran dicha comisión y uno es de propiedad de la Registraduría Nacional”, detalló la entidad.

Tanto la Registraduría como los jueces afectados interpusieron la denuncia ante la Policía y otras autoridades correspondientes.



“La Registraduría Nacional del Estado Civil aclara que este lamentable suceso no compromete ni pone en riesgo la seguridad e integridad de la información de los escrutinios, un proceso abierto y público, dado que los datos electorales se encuentran debidamente almacenados en el software de escrutinios, el cual opera bajo estrictos estándares y protocolos de seguridad”, precisó la entidad.