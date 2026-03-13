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Robaron tres computadores usados para el escrutinio de votos de un pabellón de Corferias

Tanto la Registraduría como los jueces afectados interpusieron la denuncia ante la Policía y otras autoridades correspondientes.

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