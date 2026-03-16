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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Abren nueva ruta directa entre Bucaramanga y Medellín desde el aeropuerto Palonegro

Abren nueva ruta directa entre Bucaramanga y Medellín desde el aeropuerto Palonegro

La nueva operación se suma a otros destinos que ya conecta la aerolínea desde Bucaramanga, como Barranquilla y Santa Marta, además de la ruta internacional hacia Aruba.

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