Abren nueva ruta directa entre Bucaramanga y Medellín desde el aeropuerto Palonegro

Una nueva alternativa de conexión aérea tendrá Bucaramanga con Medellín. La aerolínea Wingo anunció que desde el 16 de marzo comenzará a operar un vuelo directo entre ambas ciudades, con salida desde el Aeropuerto Internacional Palonegro.

El nuevo trayecto busca fortalecer la conectividad aérea de la región y facilitar los desplazamientos entre dos de los principales centros económicos del país. La ruta tendrá tres frecuencias semanales, los días lunes, miércoles y viernes, y contará con tarifas promocionales que parten desde los 105.000 pesos.

Durante el anuncio de esta conexión aérea, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, destacó que ampliar la oferta de vuelos es clave para impulsar el turismo y la economía del departamento. Según el mandatario, la estrategia para posicionar a Santander como destino turístico debe enfocarse en tres frentes principales: promoción del territorio, realización de eventos y fortalecimiento de la infraestructura turística.

La nueva operación se suma a otros destinos que ya conecta la aerolínea desde Bucaramanga, como Barranquilla y Santa Marta, además de la ruta internacional hacia Aruba.

Por su parte, el presidente de Wingo, Eduardo Lombana, aseguró que la compañía ve en Bucaramanga una ciudad con potencial de crecimiento en materia de conectividad aérea. En ese sentido, indicó que la aerolínea busca trabajar de la mano con la región para fortalecer la movilidad y contribuir al dinamismo económico del departamento.

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La puesta en marcha de esta ruta hace parte de la estrategia de expansión de Wingo, que contempla la apertura de nuevos vuelos directos desde Bucaramanga hacia otros destinos nacionales e internacionales.