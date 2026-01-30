En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Millonarios y Santa Fe, por la primera victoria en la liga en la cuarta fecha: así jugarán

Millonarios y Santa Fe, por la primera victoria en la liga en la cuarta fecha: así jugarán

Ambos equipos no saben lo que es la victoria en este inicio de la liga, lo que ya le costó el puesto al técnico Hernán Torres en Millonarios.

Millonarios y Santa Fe
Millonarios y Santa Fe
X: @SantaFe y @MillosFCoficial
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad