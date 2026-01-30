Emotiva carta de Hernán Torres a hinchas de Millonarios: "Trabajé con el alma"

Millonarios FC confirmó la salida del director técnico Hernán Torres tras una serie de resultados negativos en la liga local. La decisión de la junta directiva se tomó luego de que el equipo registrara tres derrotas consecutivas frente a Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto, resultados que ubicaron al club en la parte baja de la tabla de posiciones.

A través de un comunicado, el entrenador presentó una carta de despedida dirigida a los seguidores de la institución. En el texto, Torres recordó su primer ciclo en el equipo, donde obtuvo el título de 2012, y se refirió a su labor reciente. "Trabajé con el alma para sembrar y construir algo que va a dar frutos. Esta vez no fue para mí, pero siempre será para ustedes y para el club", manifestó el estratega.

"Me voy con el corazón dolido, pero con el alma grande por haber vuelto a sentir a la hinchada más grande de Colombia”, agregó Torres, quien reiteró que siempre será “un general dispuesto a darlo todo por la causa de Millonarios".

Carta de Hernán Torres a hinchas de Millonarios Foto: Millonarios

La gestión de Torres en este periodo finalizó debido a la falta de respuesta futbolística y la ausencia de puntos en los últimos compromisos. El club, que este año llega a su aniversario número 80, señaló que el proceso de búsqueda para un nuevo cuerpo técnico ya inició, al parecer, será extranjero.



Jorge Arias, defensa y quien fue el capitán de Millonarios en el último partido, habló sobre la salida del técnico: “Es un golpe duro, han pasado varios técnicos en pocos meses en el club y eso quiere decir que las cosas no están muy bien. Queda en nosotros revertir esta historia, nosotros como jugadores en la cancha somos los que nos metemos en esta situación y nosotros mismos tenemos que salir de ella.”