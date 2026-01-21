Santa Fe vs. Junior HOY: vea online y EN VIVO la gran final de SuperLiga BetPlay 2026

Noche de fútbol en Bogotá gracias al duelo Santa Fe vs. Junior HOY miércoles, 21 de enero, por el choque de vuelta de la gran final de la SuperLiga BetPlay 2026. Duelo que, parcialmente, se encuentra empatado tras los primeros 90 minutos que se disputaron en el Metropolitano de Barranquilla.



¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Junior en la SuperLiga BetPlay 2026? Así podrá verlo EN VIVO

Desde las 7:30 de la noche de este 21 de enero, la pelota correrá en el estadio Nemesio Camacho El Campín por este duelo de la SuperLiga BetPlay entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Por fortuna, tanto hinchas cardenales como tiburones podrá disfrutar de este duelo EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. A través de la señal de radio y YouTube tendrán todas las emociones de este encuentro desde las 7:00 de la noche.

Santa Fe, cerca de convertirse en el más veces campeón

Este duelo será especial para el conjunto capitalino, pues de quedarse con el título frente al Junior de Barranquilla se volverá en el más campeón de la SuperLiga con cinco en total, pues actualmente cuenta con cuatro y comparte la punta con Atlético Nacional.

Este sería un hito especial para el cuadro cardenal en su historia y reiteraría la importancia del equipo en el fútbol profesional colombiano. Por otro lado, si los tiburones se hacen con el trofeo sumarían el tercero en su palmarés.



Independiente Santa Fe X: @SantaFe

Alineaciones de Santa Fe HOY vs. Junior en SuperLiga 2026