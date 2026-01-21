En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe vs. Junior HOY: vea online y EN VIVO la gran final de SuperLiga BetPlay 2026
EN VIVO

Santa Fe vs. Junior HOY: vea online y EN VIVO la gran final de SuperLiga BetPlay 2026

El primer campeón de este 2026 se define este 21 de enero y este choque promete ser algo apasionante el capital colombiana entre dos grandes clubes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad