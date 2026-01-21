En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Memes no perdonan el subcampeonato de Junior contra Santa Fe en la Superliga

Memes no perdonan el subcampeonato de Junior contra Santa Fe en la Superliga

El equipo bogotano es el máximo ganador de este trofeo en Colombia con cinco conquistas; nunca ha perdido las finales que ha disputado en la Superliga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad