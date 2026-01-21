Memes no perdonan el subcampeonato de Junior contra Santa Fe en la Superliga

Luego del pitazo final que confirmó el nuevo título de Santa Fe ante el Junior en la Superliga del 2026, las redes sociales no perdonaron los habituales memes para sacar un poco de humor ante el equipo que perdió, en este caso, el tiburón.



Memes Superliga Junior ante Santa Fe

Entre las imágenes más jocosas se destacan los tres goles que anotó el león al Junior con Ewil Murillo, Hugo Rodallega y Nahuel Bustos en El Campín.

Otros expresaron que se podría ver durante el semestre a un Junior cargado de lesiones por los futbolistas que tuvieron que abandonar la cancha por molestias.

Por su puesto, no podía faltar el nivel de Rodallega y su talento, sumado con su técnica, mostrado a lo largo de la final.

- No creo que con 40 años Rodallega pueda ser figura en la final.

* Rodallega hoy contra Junior: *#SuperLigaBetPlayDIMAYOR pic.twitter.com/5JkUStaSla — Fútbol Sin Pasión (@alpujarrenxe) January 22, 2026

Santa Fe con Junior esta noche pic.twitter.com/YfIrHS9jGA — J. Cob (@Resurgo_) January 22, 2026

Santa Fe con Junior hoy:

pic.twitter.com/kh4UNXOC7m — Juan A Pineda M 37 🏆 (@Juanpineda2802) January 22, 2026