Rodallega por gol en Superliga con Santa Fe: "Si no siento presión, mejor dar un paso al costado"

Hugo Rodallega volvió a aparecer en el momento en el que más se le exige a un delantero de peso: una final. Su gol en la Superliga con Independiente Santa Fe no solo abrió el camino para un partido decisivo, sino que también reflejó la responsabilidad que asume cada vez que disputa este tipo de encuentros.

En entrevista con Blog Deportivo, Hugol manifestó que, aunque se le puede ver tranquilo en la cancha al jugar este tipo de partidos, sí siente presión y nervios por lo que pueda pasar, así como la exigencia por parte de los hinchas en las finales.



Gol de Rodallega a sus 40 años

La anotación en el 45+6 fue una muestra de jerarquía y precisión. Rodallega leyó el error defensivo, atacó el espacio y, ante el achique del arquero y la cobertura rival, definió con potencia y exactitud. Una jugada que, como él mismo explicó, nace de la experiencia, del hábito de repetir movimientos y de trabajar la definición incluso después de una larga carrera profesional.

"La responsabilidad, el compromiso que uno adquiere, la expectativa que se crea o que se genera en cada partido que uno afronta a la edad que tengo (40 años), la carrera que ya tengo, el nombre, todo eso hace que yo me tenga que esforzar el doble para poder mantenerme", afirmó el goleador.

¿Por qué no se ha retirado?

Además de que los números lo respaldan, Rodallega confesó que el apoyo de su familia y de los hinchas ha sido clave para prolongar su carrera. Su hijo, su esposa y los mensajes constantes de aficionados de Santa Fe y de otros equipos lo empujan a seguir compitiendo y aportando al fútbol colombiano, con la ilusión de que las nuevas generaciones sigan creciendo alrededor de referentes consolidados.

Hugo Rodallega besando el trofeo de la Liga BetPlay 2025-I Foto: Santa Fe

Asimismo, Hugol ha marcado en las tres finales que ha jugado con el león: liga 2024 contra Bucaramanga, liga 2025 frente al Medellín y Superliga del 2026 ante el Junior.

“La gente espera que uno marque diferencia, que aporte. Si no siento presión, entonces ya sería mejor dar un paso al costado”, sentenció Rodallega.



Fecha y hora de Superliga de vuelta 2026

El primer título del año entre Junior y Santa Fe se definirá el miércoles 21 de enero en el estadio El Campín desde las 7:30 de la noche.