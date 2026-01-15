En vivo
Santa Fe revela sus nuevas camisetas para el 2026; detalles enamoran a hinchas

Santa Fe revela sus nuevas camisetas para el 2026; detalles enamoran a hinchas

Luego de jugarse el partido de ida de la Superliga contra el Junior, el cardenal dio a conocer las imágenes de su nueva indumentaria para este año.

