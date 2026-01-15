Santa Fe revela sus nuevas camisetas para el 2026; detalles enamoran a hinchas

Independiente Santa Fe presentó oficialmente sus nuevas camisetas para la temporada 2026 y la reacción de la hinchada no se hizo esperar. Bajo el concepto de herencia, identidad y simbolismo, el club cardenal reveló la denominada “Piel del león”, una propuesta que busca conectar la historia del equipo con el sentir de sus aficionados, a través de detalles gráficos y texturas cargadas de significado.

La camiseta "Home" o de local, en su tradicional color rojo, destaca por una textura inspirada en la melena del león, símbolo histórico de Santa Fe. Este diseño no solo apunta a lo estético, sino también a lo emocional, al representar la fortaleza y el carácter que el club ha querido transmitir a lo largo de los años. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención son los hombros estructurados, que según lo anunciado, concebidos como un homenaje a las diferentes localidades del estadio y a la diversidad de la hinchada que acompaña al equipo en cada partido. Asimismo, resalta el cuello tipo polo, como en ediciones anteriores.

Camiseta de local roja Santa Fe para el 2026 X: @SantaFe

Camiseta visitante de Santa Fe

El club también dio a conocer la versión "Away" o visitante, con el característico color blanco, que mantiene la misma línea conceptual, pero incorpora nuevos elementos visuales que refuerzan el espíritu competitivo del león. Además de la textura inspirada en la melena, esta camiseta incluye un detalle especial en los laterales: los colmillos del león, un sello que simboliza ferocidad y orgullo cardenal. Además, el cuello de esta camiseta en tipo "V".



Camiseta de visitante blanca de Santa Fe en el 2026 X: @SantaFe

¿Cuánto cuestan las camisetas?

La camiseta local ya se encuentra disponible tanto en tiendas físicas como en canales digitales, con un precio de 329.900 pesos, mientras que la versión visitante llegará próximamente a los puntos de venta.

Con este lanzamiento, Santa Fe inicia el 2026 apostándole a un diseño que ha logrado enamorar a su afición, como se evidencia en diferentes comentarios en redes sociales, y que espera estar en la foto del título de la Superliga el próximo 21 de enero, cuando se defina el campeón en el partido contra el Junior en el estadio El Campín de Bogotá.