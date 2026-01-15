En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Junior vs. Santa Fe EN VIVO: online y gratis HOY la final de la SuperLiga 2026
EN VIVO

Junior vs. Santa Fe EN VIVO: online y gratis HOY la final de la SuperLiga 2026

El primer choque del FPC del 2026 enfrentará a los dos campeones de los dos semestres anteriores para conquistar la corona de supercampeón.

Publicidad

Publicidad

Publicidad