Junior vs. Santa Fe EN VIVO: online y gratis HOY la final de la SuperLiga 2026

Regresa el fútbol profesional colombiano cuando Junior HOY 15 de enero de 2026 reciba a Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla, esto por el choque de ida de la gran final de la SuperLiga BetPlay. Ambos equipos se medirán de cara a un año lleno de retos, pues ambos serán los grandes representantes de Colombia en la Copa Libertadores.

Con la llegada de Muriel y la fiesta en diciembre con la estrella 11, el cuadro tiburón llega con mayor motivación para este duelo con la esperanza de continuar por una racha ganadora bajo el mando de Alfredo Arias. Por su parte, Independiente Santa Fe espera que la era de Pablo Repetto comience de buena manera y que mejor que con una victoria en territorio barranquillero.

Junior X: @JuniorClubSA

¿A qué hora juega Junior HOY vs. Santa Fe por la SuperLiga BetPlay 2026?

Este primer 'round' de la SuperLiga BetPlay se encuentra programado para las 7:30 de la noche de este 15 de enero. Duelo que, por fortuna, contará con la transmisión gratuita del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, a través de la señal de radio y YouTube por lo que solo necesitará tener su celular con WiFi para disfrutar de este encuentro.

Santa Fe busca ser el más veces campeón

Con cuatro coronas en el vitrina, el cuadro cardenal llega a esta final con la fe de convertirse en el equipo colombiano con más título de la SuperLiga. Actualmente este puesto con lo comparte con Atlético Nacional y de quedarse con el título ocupará el primer lugar.



Independiente Santa Fe X: @SantaFe

Junior vs. Santa Fe: probables alineaciones para este partido