Millonarios confirma salida de futbolista que Santa Fe espera con ansias su llegada

Previo al inicio de la Liga BetPlay 2026, los equipos terminan de ajustar sus plantillas de cara a la temporada y uno de los que mejor se ha movido en el mercado ha sido Millonarios haciendo una renovación en su plantilla, por lo tanto, a través de redes, confirmaron la salida de varios futbolistas y entre esos el volante Edwin Mosquera.

'Shirra', como es conocido popularmente, no dio la talla en el cuadro albiazul y salió tras solo seis meses en el equipo. Pero no será su fin en la capital colombiana, pues, según Mariano Olsen, tendría todo arreglado para llegar a Independiente Santa Fe como refuerzo, incluso, pedido por el uruguayo Pablo Repetto.

"Millonarios FC informa que, por mutuo acuerdo, el jugador Edwin Mosquera ha terminado su contrato con la institución. Le deseamos éxitos en sus planes futuros", fueron las palabras del conjunto embajador confirmando el fin de la historia de 'Shirra' con la camiseta albiazul.

Edwin Mosquera, nuevo jugador de Millonarios Foto: Millonarios FC

Ante medios de comunicación antes del viaje a Barranquilla por la SuperLiga, Pablo Repetto destacó a Mosquera como un futbolista desequilibrante y con una calidad que podrá aportar en el plantel y aseguró que será un fichaje clave para los objetivos del equipo.



"Uno evalúa muchas cosas a la hora de contratar. Jugadores con esas características no abundan; es un jugador que tiene ida y vuelta, que quizá el presente no es el mejor, pero tiene antecedentes muy buenos en Argentina y la MLS", dijo.

En Millonarios, estuvo presente en 15 partidos para un total de 776 minutos en cancha y no tuvo ni una sola anotación o asistencia en el cuadro embajador. Sin duda, esta nueva oportunidad en Independiente Santa Fe le permitirá demostrar sus cualidades en el fútbol profesional colombiano y a nivel internacional, pues también disputará la Copa Libertadores con la camiseta cardenal en este 2026.