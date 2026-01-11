Así se disputará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026: días, partidos y horarios

Hora de pasar página en el fútbol profesional colombiano tras la conquista de la estrella de Navidad por parte del Junior de Barranquilla, por eso, Dimayor dio a conocer cómo se disputará este primer semestre de la Liga BetPlay luego se semanas de espera.

Un semestre que tendrá varios cambios en comparación al anterior pensando en el cronograma global por el Mundial 2026, que, desde FIFA, piden cumplir a tiempo para que los futbolistas se puedan unir a las selecciones.

Liga BetPlay // Foto: AFP

¿Cuándo empieza la Liga BetPlay?

Las emociones de la máxima división del fútbol colombiana comenzará a partir de este viernes, 16 de enero, con el primero choque entre Deportivo Pereira y Llaneros en el estadio Centenario. La primera fecha terminará el lunes, 19 de enero, cuando se enfrenten Cúcuta Deportivo y Once Caldas en el General Santander.



Estos son los partidos de la primera fecha

Viernes, 16 de enero



Deportivo Pereira vs. Llaneros en el estadio Centenario / 6:20 p.m.

Fortaleza CEIF vs. Alianza FC en el Metropolitano de Techo / 8:30 p.m.

Sábado, 17 de enero



Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot / 6:20 p.m.

Bucaramanga vs. Millonarios en el Américo Montanini / 8:30 p.m.

Domingo, 18 de enero



Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín en el estadio Libertad / 2:00 p.m.

Jaguares vs. Deportivo Cali en Jaraguay / 4:10 p.m.

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima en el Roberto Meléndez / 6:20 p.m.

Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas en El Campín / 8:30 p.m.

Lunes, 19 de enero



Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas en el General Santander / 4:00 p.m.

Junior conquista la Liga BetPlay // Foto: X @JuniorClubSA

¿Qué cambios tendrá la Liga BetPlay 2026?

Lo primero es que solamente se disputarán 19 fechas, pues quitaron la 'fecha de clásicos' para reducir tiempo; por otro lado, en esta ocasión los clubes solo tendrán en planilla un total de 25 jugadores, una reducción de cinco en comparación al 2025.



Por otro lado, este semestre no habrá cuadrangulares, sino que llega la serie de mata a mata en playoff para definir el camino hacía la estrella de mitad de año.