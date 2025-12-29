Junior le dice adiós a Barranquilla en 2026 y esta ciudad le abre puertas oficialmente

Tras conquistar la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla comenzó a planificar el 2026 con el objetivo de seguir adelante con los triunfos deportivos y administrativos como lo fueron en este año, por eso, habrá cambios importantes en el club para poder alcanzar todo lo que viene por delante.

Pero de la mano vienen los cambios que tendrá el estadio Metropolitano de Barranquilla que obligan al cuadro tiburón a salir sí o sí de curramba en 2026. Sin embargo, el club encontró una solución a tiempo y una ciudad le abrió las puertas para disputar la Copa Libertadores.

Foto: X @JuniorClubSA

Junior disputará la Copa Libertadores lejos de Barranquilla

Al no poder disputar los partidos continentales en el Metropolitano, Cartagena le abrió las puertas al Junior de Barranquilla para la Copa Libertadores. Si bien la capital del Atlántico cuenta con el estadio Rogelio Martínez, este no llega a los parámetros que exige la Conmebol para el torneo y, por eso, tuvo que buscar un espacio donde sí se alcanzara todo y esto lo da el estadio de esta ciudad.

El estadio Olímpico Jaime Morón de Cartagena sí cumple con las exigencias que el Rogelio Martínez no, por ende, el Junior tendrá que disputar la Copa Libertadores lejos de casa, pero con la esperanza de hacer una gran presentación.



Estadio Jaime Morón // Foto: Alcaldía de Cartagena

Fechas en que Junior disputará la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos de la Copa Libertadores comenzará a finales de marzo, por ende, el cuadro tiburón estaría disputando la competencia entre este mes y finales de mayo.



¿Y la Liga BetPlay?

En este escenario el equipo no tendrá que salir de Barranquilla, pues el torneo local sí lo disputará en el estadio Rogelio Martínez ya que las exigencias de la Dimayor funcionan de manera diferente a como lo hace la Conmebol. En ese orden de ideas, los tiburones estarán lejos de casa solo para la Copa Libertadores.