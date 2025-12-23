Luis Fernando Muriel, en carpeta de un equipo en Colombia y no es el Junior

De cara a la temporada del 2026, los clubes colombianos comienzan a moverse en materia de fichajes y uno de los que se ha puesto en la tarea ha sido Atlético Nacional, pensando en lograr más títulos y regresar a la Copa Libertadores en 2027.

Si bien el objetivo del club es mantener el plantel actual (sin contar algunas salidas), ya miran alternativas en caso de que algunos futbolistas no puedan seguir en 2026, como el caso de Alfredo Morelos y la negociación con Santos de Brasil que no pinta tan fácil.

Es por es que, según el periodista Juan David Londoño, se conoció que Atlético Nacional tendría un fuerte interés en el delantero colombiano Luis Fernando Muriel como alternativa de Morelos y así mantener la experiencia internacional en el ataque del equipo.

Luis Fernando Muriel celebra su golazo al Salernitana. Foto: Atalanta.

“No es humo. Es una realidad y hay conversaciones que comenzaron desde mitad de año. Esas conversaciones es su situación actual, de cuánto gana y tiempo de trabajo, condiciones y qué espera tener en el equipo, cosas como esas. Las cuales ya se han desarrollado con él (Muriel) y Santiago Arias. Que no termine pasando es otra cosa, pero que es una realidad que ha habido acercamientos y podemos dar fe”, dijo el periodista.



En este momento, Atlético Nacional analiza la situación en torno a Alfredo Morelos y en especial porque el delantero no solo anota, sino porque se complementa perfecto con el equipo al ayudar en otras situaciones del partido. No obstante, según el periodista, los dos casos no definieran el otro, es decir, si Morelos se queda de igual forma podría llegar Muriel y sería un complemento en el ataque para el ‘búfalo’.

Por ahora, no hay mayor avance en este momento en torno a este fichaje, pero se espera que se puedan dar más noticias antes de que termine el 2025 para concretar más a fondo, teniendo en cuenta que, en este momento, Atlético Nacional también mira la situación sobre el técnico.