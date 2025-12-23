En vivo
Luis Fernando Muriel, en carpeta de un equipo en Colombia y no es el Junior

Luis Fernando Muriel, en carpeta de un equipo en Colombia y no es el Junior

El delantero colombiano despierta el interés del mercado internacional tras su extensa carrera en el exterior. Actualmente se encuentra en la MLS.

