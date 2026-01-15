En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Mala noticia para el Junior antes de jugar la Superliga contra Santa Fe

Mala noticia para el Junior antes de jugar la Superliga contra Santa Fe

Esta situación alteró el plan que tenía el técnico Alfredo Arias sobre los jugadores que estarían convocados para el primer capítulo de esta gran final que enfrenta a los campeones de la liga del 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad