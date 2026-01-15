Mala noticia para el Junior antes de jugar la Superliga contra Santa Fe

El Junior de Barranquilla recibió un duro golpe horas antes del partido de ida de la Superliga BetPlay frente a Independiente Santa Fe. Blog Deportivo conoció que el tiburón no podrá contar con dos de sus recientes refuerzos, Juan David Ríos y Jean Pestaña, debido a problemas administrativos relacionados con sus transferencias, una situación que no estaba en los planes del técnico Alfredo Arias en lo que son los primeros 90 minutos para intentar conseguir el primer título del 2026.

Ambos futbolistas, que pertenecían al Deportivo Pereira, se encontraban concentrados desde el día anterior con el plantel del Junior y todo apuntaba a que harían parte de la nómina convocada para el duelo ante Santa Fe. Incluso, según se reveló el periodista Fabio Poveda en Blog Deportivo, el técnico Alfredo Arias tenía contemplado a Juan David Ríos como titular. Sin embargo, al conocerse la lista oficial de convocados, los nombres de Ríos y Pestaña brillaron por su ausencia, encendiendo las alarmas en el entorno del club barranquillero.

¿Por qué no están Ríos ni Pestaña?

La razón de esta baja de última hora estaría en que no han llegado los documentos de transferencia. Aunque se trata de jugadores que venían actuando en el fútbol colombiano, los trámites se habrían visto frenados por los líos administrativos y legales que atraviesa el Deportivo Pereira. En el caso de Juan David Ríos, el mediocampista habría quedado en libertad debido a incumplimientos salariales, lo que motivó su salida del club matecaña y su llegada al Junior.

No obstante, desde Pereira no se habría facilitado el traslado de los derechos deportivos, en medio de litigios y recursos legales que mantiene el club. Vale recordar que el equipo risaraldense no cuenta actualmente con reconocimiento deportivo pleno y se encuentra en procesos de reposición y apelación, lo que impediría a la Dimayor autorizar, por ahora, las transferencias de jugadores que quedaron en libertad y que ya habían alcanzado acuerdos con otros equipos, como el Junior.



Juan David Ríos, jugador del Tolima Foto: Twitter Juan David Ríos

Este escenario no solo afecta al conjunto barranquillero en un partido clave como la Superliga, sino que también vuelve a poner en el centro del debate la situación institucional del Deportivo Pereira.

Mientras se espera una respuesta oficial por parte de la Dimayor o del Ministerio del Deporte que aclare el panorama, el Junior deberá afrontar el compromiso ante Santa Fe sin dos piezas que estaban llamadas a reforzar su plantel.



¿Cuándo será la Superliga?

El partido de ida se disputará este jueves, 15 de enero, desde las 7:30 de la noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Mientras que la final de vuelta será el miércoles 21 de enero en El Campín de Bogotá.