Junior vs. Santa Fe, por la Superliga: se conocen las fechas del primer título del 2026

No ha terminado el 2025, pero ya se conocieron las fechas en las que se diputarán el primer título del fútbol colombiano del 2026. Por su puesto, los protagonistas serán los campeones del primer y segundo semestre: Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, respectivamente.

Se conoció el calendario de la Superliga BetPlay 2026, el torneo que abre oficialmente la temporada del fútbol profesional colombiano y que enfrenta a los campeones del año anterior. El tiburón y el león serán los equipos que se volverán a medir en una serie que entregará el primer título del próximo año, en una final que se disputará en partidos de ida y vuelta.

Junior conquista la Liga BetPlay

¿Cuándo se jugará la Superliga?

Según la información divulgada, el duelo de ida se jugará el jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla, casa del Junior. Allí, el conjunto tiburón buscará sacar ventaja ante su público frente al equipo cardenal, en un escenario que tradicionalmente marca diferencia por el clima y la presión de la hinchada local.



SuperLiga

El partido de vuelta quedó programado para el miércoles 21 de enero en el estadio El Campín de Bogotá. Santa Fe será local en el cierre de la serie, con la posibilidad de definir el título ante su afición, en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol colombiano.

La Superliga BetPlay reúne a los campeones de los torneos del año anterior y suele ser una primera gran prueba para los equipos, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Para Junior y Santa Fe, además del trofeo, estará en juego comenzar el 2026 con un golpe de autoridad y consolidar sus proyectos deportivos desde el inicio de la temporada, pues ambos representarán a Colombia en la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Con las fechas ya confirmadas, los hinchas de ambos clubes empiezan a palpitar una final que promete emociones, estadios llenos y lo que también podría ser el debut de refuerzos para este nuevo año futbolístico.



Equipos que más han ganado la Superliga