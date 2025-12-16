Qué equipos colombianos jugarán la Copa Libertadores y Sudamericana del 2026

Luego del pitazo final de la vibrante final de la Liga BetPlay 2025-II entre el Deportes Tolima y Junior, que dejó como nuevo campeón del fútbol colombiano al tiburón, ya se definieron los cupos para la Copa Libertadores y Sudamericana.

Vale recordar que los clasificados a torneos internacionales también depende de los puntos acumulados que sumaron durante el año y que se ve reflejado en la tabla de reclasificación.

Colombianos en Copa Libertadores

Los dos primeros equipos colombianos que se instalan en la fase de grupos son los campeones de las ligas del primer y segundo semestre, es decir, Independiente Santa Fe y Junior. Mientras que por los puntos sumados durante el año participarán el Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín.

A continuación, la lista de los equipos en Libertadores y la fase en la que empezarán su sueño en este torneo



Santa Fe - fase de grupos

Junior - fase de grupos

Medellín - fase previa

Tolima - fase previa

Clasificados a Copa Sudamericana

En la otra mitad de la gloria, como se le conoce a la Copa Sudamericana, Millonarios, Atlético Bucaramanga, América de Cali y Atlético Nacional jugarán esta competencia.



El primer enfrentamiento será entre ellos mismos, pues solo avanzan en la fase previa dos equipos de un mismo país.



¿Cuándo será el sorteo para conocer sus rivales?

En Asunción, Paraguay, se realizará el sorteo de los torneos internacionales para el próximo años. La fecha será este jueves, 18 de diciembre, y allí se conocerán los primeros rivales de los equipos colombianos en sus respectivas competencias y fases.

En el caso de la Libertadores, se determinará los rivales en la fase de grupos o en las fases previas; esto último, si no fueron campeones de la liga.

Mientras en la Sudamericana, se volverá a vivir el "mata mata" entre equipos de un mismo país a un solo partido para clasificar a la fase de grupos, donde se disputan seis partidos.