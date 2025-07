Rodallega, campeón con Santa Fe, revela qué información le ocultó a Medellín para lograr la décima

Sin duda Hugo Rodallega quedó en la historia de Independiente Santa Fe por ser uno de los artífices más importantes en el conjunto cardenal para anotar el gol que le dio la décima estrella al equipo ante el Medellín en la final vuelta de la Liga BetPlay.

En entrevista con Blog Deportivo, el delantero de 39 años reveló que se ocultó información al DIM para que así no supieran lo que estaba pasando al interior del equipo y pudieran sentir algún tipo de superioridad en los 180 minutos de la final.

Lo primero fue la fractura de tabique que sufrió en un choque contra un jugador de Millonarios, en el segundo clásico de los cuadrangulares del Grupo B de la Liga BetPlay. Rodallega contó que sentía dolor, pero que decidió seguir jugando así, incluso, sin usar algún tipo de máscara o protección para así evitar que la atención se centrara en su lesión en el rostro.

Luego, durante el calentamiento del domingo en el estadio Atanasio Girardot, presentó una molestia en su pierna derecha, pero sintió que no podía abandonar el barco en ese momento y le pidió al médico del cardenal que le diera alguna medicina para poder iniciar el partido como titular. El resto es historia: después de las lágrimas llegó el segundo gol mientras cojeaba por el dolor de su lesión en el aductor.

"En el Atanasio yo empecé a sentir un dolor en el aductor, tampoco quisimos mostrar nada. Yo le dije al médico: 'Hermano, ponme una inyección y dame una medicina, lo que sea, porque yo al grupo no lo abandoné en todo el semestre, no pienso hacerlo ahora en la final'. Agradezco al cuerpo médico, al técnico, a los muchachos por la confianza, que se me acercaron y decían que diera hasta lo último. Fue un momento de familia, de armonía. Gracias a Dios hoy somos los campeones de Colombia", agregó el goleador del semestre con 16 tantos.

Toda la plantilla de Santa Fe que consiguió la décima estrella Foto: Santa Fe

¿Cómo está Rodallega?

El capitán, que ya lleva 50 goles con Santa Fe desde su llegada en el 2023, también comentó que próximamente se someterá a exámenes médicos para evaluar la gravedad de la lesión en su pierna y, de igual manera, afirmó que le deberán hacer una cirugía en la nariz para poder tratar su fractura.



¿Rodallega seguirá en Santa Fe?

El experimentado delantero, que llegará a 40 años el 25 de julio, comentó que sí jugará con el equipo el próximo semestre y, con respecto a la Copa Libertadores, manifestó que todo dependerá de su nivel y lo que pueda suceder en los meses venideros, pues manifestó que sí le gustaría que lo llamen el cuarentón de esta competencia internacional.