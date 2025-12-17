Impresionante recibimiento al rojiblanco en Barranquilla: así fue la llegada del Junior a la ciudad

Barranquilla y el departamento del Atlántico se sumergieron en un carnaval anticipado tras la undécima estrella obtenida por el Junior, un título que, según sus hinchas, se logró "sin tener que vivir un partido de infarto", ya que el cuadro barranquillero mantuvo una amplia ventaja.

La celebración, que comenzó inmediatamente después del triunfo, se extendió en caravanas no solo en Barranquilla sino en las calles y hasta carreteras del Atlántico. Los aficionados corearon que "a Junior se respeta".



El recibimiento

El fervor de la hinchada del Junior se mantuvo hasta la madrugada para recibir a sus campeones. El equipo partió desde el aeropuerto de Ibagué y llegó al Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde fueron recibidos inicialmente por el carro de bomberos.

Posteriormente, a las 2:00 de la mañana, el equipo arribó al hotel Dann Carlton, donde miles de personas se congregaron a las afueras para esperar y celebrar con el equipo.

La magnitud de la fiesta fue tal que miles de hinchas esperan que el alcalde de Barranquilla declare día cívico para que la celebración pueda continuar en la "Arenosa".



Vea en video imágenes de la celebración: