Bus de Coopetrán cayó a un abismo en carreteras de Norte de Santander; una persona murió

Este miércoles se reportó un accidente de tránsito con un vehículo Copetrán de placas WOL 764, con número interno 1561, conducido por un hombre identificado como Daniel Arias. El bus, que cubría la ruta Bucaramanga- Arauca y en el momento del siniestro llevaba 16 personas a bordo, cayó a un abismo.

De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, una persona murió y siete más están heridos. El hecho se registró sobre la vía de La Soberanía alto de Santa Ines, en el sector El Porvenir y El Encanto, exactamente en el kilómetro 60.

Sobre las hipótesis del accidente, aún están por establecerse.

En desarrollo.