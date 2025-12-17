En vivo
Bus de Coopetrán cayó a un abismo en carreteras de Norte de Santander; una persona murió

Siete personas más resultaron heridas en el accidente.

