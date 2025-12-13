En vivo
Santanderes  / Discusión por accidente de tránsito terminó en balacera en Piedecuesta, Santander

Discusión por accidente de tránsito terminó en balacera en Piedecuesta, Santander

La discusión entre conductores terminó en disparos frente al conjunto Senderos de Miraflores; las víctimas permanecen bajo observación médica, entre ellos el conductor de un vehículo un joven de 22 años.

