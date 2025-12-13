Discusión por accidente de tránsito terminó en balacera en Piedecuesta, Santander

Un nuevo caso de intolerancia vial dejó dos personas heridas por arma de fuego en el municipio de Piedecuesta, luego de una discusión originada, al parecer, por un accidente de tránsito ocurrido minutos antes del ataque.

La Policía confirmó que uno de los lesionados es Carlos Andrés González Adarme, de 22 años, residente en Piedecuesta. El hecho se registró hacia las 7:13 de la noche dle viernes 12 de diciembre, frente al conjunto residencial Senderos de Miraflores, donde las autoridades recibieron una llamada de alerta a través del sistema PDA informando sobre una persona herida con arma de fuego.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una aglomeración de personas, quienes relataron que tres sujetos que se movilizaban en una motocicleta venían discutiendo con el conductor de un vehículo, presuntamente por un accidente de tránsito ocurrido minutos antes. En medio de la confrontación, el conductor del vehículo habría embestido a los ocupantes de la motocicleta.

Según la versión entregada a las autoridades, uno de los motociclistas sacó un arma de fuego y disparó contra los ocupantes del automóvil, hiriendo al conductor y a un pasajero que se encontraba en los asientos traseros identificado coo Eric David González.



La Policía procedió de inmediato a evacuar al conductor del vehículo en un taxi hacia el Hospital de Piedecuesta, donde el personal médico confirmó que presenta una lesión en la región parietal derecha. Entre tanto, el pasajero sufrió un impacto de bala en la región inguinal derecha, con salida en la parte posterior del muslo.

Ambos heridos fueron remitidos y permanecen en observación médica en el Hospital Internacional de Piedecuesta, mientras avanzan las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

Las autoridades reiteraron el llamado a la tolerancia en las vías y recordaron que este tipo de conductas pueden terminar en hechos de violencia con consecuencias fatales, por ahora se analizan cámaras de vigilancia en la zona para dar con los 3 ocupantes de la motocicleta.