Aumentan a 18 los quemados con pólvora en Santander: siete son menores de edad

La Secretaría de Salud de Santander confirmó que la cifra de personas lesionadas por el uso indebido de pólvora durante esta temporada aumentó a 18. Del total de casos, siete corresponden a menores de edad y once a adultos.

El secretario de Salud departamental, Edwin Prada Ramírez, informó que los eventos se han concentrado principalmente en los municipios de Piedecuesta, Bucaramanga, Mogotes y El Socorro, donde las autoridades mantienen activas las labores de vigilancia, control y campañas pedagógicas para intentar disminuir la manipulación de artefactos pirotécnicos.

Las autoridades manifestaron especial preocupación por el estado de salud de los siete menores lesionados. Además de las quemaduras, han presentado amputaciones de dedos y daños oculares, lo que evidencia la gravedad de los accidentes registrados en los primeros días de la temporada decembrina.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres, cuidadores y a toda la ciudadanía para evitar el uso de pólvora y buscar alternativas seguras de celebración. Asimismo, las autoridades anunciaron que reforzarán las acciones de prevención en los municipios con mayor incidencia para evitar que esta cifra continúe en aumento.