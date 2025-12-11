En vivo
Fallan tutela contra el Ministerio de Minas por vulnerar derechos de mujer embarazada

Fallan tutela contra el Ministerio de Minas por vulnerar derechos de mujer embarazada

La justicia ordenó al Ministerio prorrogar el último contrato vigente de la mujer embarazada hasta la finalización de la licencia de maternidad y pagar los honorarios dejados de percibir, al no renovarle el contrato de prestación dejados servicios.

