El espaldarazo de la Corte Constitucional a joven indígena que perdió el año por reprobar inglés

Una interesante sentencia profirió la Corte Constitucional tras fallar a favor de una menor indígena que perdió el año lectivo tras reprobar la materia de inglés; en ese sentido, el alto tribunal concluyó que la institución educativa desconoció su obligación de aplicar un enfoque diferencial acorde con su pertenencia étnica.

La decisión se adoptó tras una tutela presentada por Yuliana en favor de Remedios, una adolescente de 16 años perteneciente al pueblo wayuu, quien terminó abandonando el sistema educativo por voluntad propia luego de reprobar el año académico.

Según se estableció, aunque la joven intentó aprender inglés como segunda lengua, su arraigo cultural y la exigencia de mantener activa su lengua originaria dificultaron el proceso, sin que el colegio implementara estrategias pedagógicas diferenciadas.

Allí, la Corte Constitucional fue clara en señalar que la etnoeducación es una garantía constitucional que exige a las instituciones educativas respetar y desarrollar la identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas.



Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

En ese sentido, reiteró el alto tribunal mediante su fallo de tutela que el Decreto 804 de 1995 obliga a aplicar pautas etnodiferenciadas no solo en territorios indígenas, sino en cualquier establecimiento con estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas.

Para la Corte, el colegio ubicado en La Guajira, departamento con amplia presencia del pueblo wayuu, debió flexibilizar su modelo educativo y permitir que la estudiante acreditara el dominio de dos lenguas, en lugar de imponer barreras que terminaron vulnerando su derecho a permanecer en el sistema educativo.

Por ello, la Corte Constitucional ordenó que, si ‘Remedios’ eventualmente decide retomar sus estudios en la misma institución, se garantice su matrícula, permanencia y proceso formativo, así como la formulación de una estrategia pedagógica intercultural que tenga en cuenta su pertenencia étnica.