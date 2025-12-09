En vivo
Blu Radio  / Judicial  / El espaldarazo de la Corte Constitucional a joven indígena que perdió el año por reprobar inglés

El espaldarazo de la Corte Constitucional a joven indígena que perdió el año por reprobar inglés

El alto tribunal amparó los derechos fundamentales de una joven indígena wayuu que reprobó séptimo grado tras no aprobar la asignatura de inglés, pese a dominar el wayuunaiki y el castellano.

