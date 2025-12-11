Tíos de María Corina Machado celebraron desde Medellín el premio Nobel de Paz

En Colombia también celebraron el premio Nobel de María Corina Machado. Tíos de la política venezolana en Medellín se mostraron emocionados por la distinción y esperanzados en la transición a la democracia pacífica en el vecino país.

En diferentes zonas del mundo siguen los ecos tras la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado en medio de una emotiva ceremonia en Oslo, Noruega, y a más de 9.200 kilómetros de distancia, en Medellín, familiares de la líder política venezolana mostraron su emoción por esta importante distinción.

Se trata de Simón y Sonia Parisca, tíos maternos de María Corina, quienes se refirieron en el canal regional Teleantioquia a lo que fue el acto protocolario en el que si bien la líder opositora del régimen no estuvo presente, la lectura de su discurso en palabras de su hija, Ana Corina, generaron gran repercusión en la opinión pública mundial.

Sonia Parisca expresó su asombro por la magnitud de este galardón a pesar de haber sido anunciado hace varias semanas y la ausencia en el acto de su sobrina: “Bueno, para nosotros ha sido una fuente de orgullo y alegría increíble. A pesar de que sabíamos que iba a pasar, verlos allá todos unidos en familia, representando y recibiendo el premio, en medio de la incertidumbre de si ella iba a venir o si me llegaron o no, pero para nosotros, bueno, fue una emoción muy grande”, contó.



Por su parte, Simón Parisca, exaltó la distinción como una motivación para que el legado de María Corina perdure en las nuevas generaciones venezolanas para defender la libertad y la democracia.

“Mi emoción fundamental tiene que ser con el futuro y con lo que va a significar para Venezuela y para Latinoamérica el pensamiento de María Carolina, la obra de María Carolina, lo que ella está logrando”, dijo.

Los familiares de la política venezolana coincidieron en que sus acciones han simbolizado la persistencia de una oposición que, pese a décadas de restricciones políticas y crisis institucional en el vecino país, ha buscado mantener viva la defensa de la democracia, los derechos ciudadanos y la presión internacional por una transición de modelo político pacífica en Venezuela.