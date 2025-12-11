María Corina Machado dice que recibió ayuda de EEUU para salir de Venezuela

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado dijo este jueves en Oslo que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en clandestinidad desde agosto de 2024, para viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz.

"Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos", dijo Machado al responder a una pregunta de la AFP en una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo, donde llegó la madrugada del jueves.



Machado dice que trabaja con el gobierno de EEUU pero no está implicada en sus operaciones

La oposición venezolana liderada por María Corina Machado está "trabajando de manera ardua" con el gobierno estadounidense para explicar en detalle su plan para una transición, pero negó estar involucrada en las operaciones que el gobierno de Donald Trump desarrolla en el Caribe.

"No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Es decir, cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia", dijo la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz en una rueda de prensa en Oslo.