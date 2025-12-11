El monumental árbol navideño que puede visitar gratis en Medellín: mide 25 metros

El Árbol de Navidad de Medellín es uno de los grandes imperdibles de los Alumbrados EPM 2025. Con 25 metros de altura, da la bienvenida al recorrido del nodo central del río, en inmediaciones del puente de Guayaquil. Su presencia domina la escena y se ha convertido en el punto de partida de los visitantes.



Un árbol monumental hecho a mano

Esta figura fue elaborada artesanalmente por el equipo de Alumbrado Navideño de EPM y ensamblada por partes debido a su tamaño. Está decorada con 90 flores moradas tejidas a mano por artesanas madres cabeza de hogar. Cada pieza reinterpreta la flor pensamiento, esencial en la tradición silletera.

Las flores ascienden en un recorrido luminoso que culmina en un lirio amarillo que actúa como estrella del árbol. Este elemento simbólico se convierte en custodio de los Alumbrados EPM en su nodo central del río Medellín. La estructura puede admirarse desde varios puntos de la ciudad.



Una experiencia inmersiva tipo caleidoscopio

Además de su diseño exterior, el Árbol de Navidad ofrece una experiencia inmersiva gratuita en su interior. Al ingresar, la luz se transforma en un espectáculo multicolor que envuelve a los visitantes. La propuesta evoca un caleidoscopio de gran formato.

Experiencia inmersiva en gigante árbol de Navidad en Medellín. Foto: EPM.

La instalación fue creada con 306 líneas de luces tipo Twinkly, que suman cerca de 30.000 luces LED. Estas proyectan colores, figuras y movimientos envolventes que se sincronizan para crear un ambiente mágico. Se trata de una de las atracciones más buscadas del recorrido.

Los Alumbrados EPM forman parte de la edición 58 de esta tradición en Medellín. Bajo el mensaje “En Navidad, Medellín te quiere”, la invitación es a disfrutar la ruta por el Paseo del Río y Parques del Río en familia. El espectáculo ilumina la ciudad durante toda la temporada.



¿En qué horario y hasta cuándo se pueden visitar los alumbrados de Medellín?

Los Alumbrados pueden visitarse hasta el 12 de enero de 2026, en el horario de 6:00 de la tarde a 12:00 de la noche. Con sus 30.000 luces LED y un diseño artesanal único, el Árbol de Navidad de Medellín se posiciona como uno de los atractivos más fotografiados de diciembre.